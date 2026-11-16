به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صفایی بوشهری عصر دوشنبه در نشست کارگروه های تخصصی شورای راهبردی اعتلای ایمانی و انقلابی شهر، با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی کارگروه‌های اندیشه‌ورز و تقویت نظام تصمیم‌سازی در استان گفت: این کارگروه‌ها باید با شناسایی آسیب‌های موجود و پیش‌بینی چالش‌های آینده، راهکارهای علمی و عملیاتی برای مدیریت مسائل استان در افق ۱۰ ساله ارائه کنند.

امام جمعه بوشهر با تبیین جایگاه و مأموریت این مجموعه‌ها اظهار داشت: کارگروه‌های اندیشه‌ورز به‌منزله مغز متفکر نظام مدیریتی هستند و مأموریت اصلی آن‌ها اجرای امور نیست، بلکه تولید فکر، ایده، بررسی‌های آمایشی، شناسایی مسائل و ارائه طرح و راهکار به دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: این مجموعه‌ها باید مسائل استان را به‌صورت دقیق بررسی کنند، آسیب‌های موجود را بشناسند، عوامل ریشه‌ای آن‌ها را شناسایی کنند و برای پیشگیری از آسیب‌هایی که ممکن است در سال‌های آینده شکل بگیرد، برنامه داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به فعالیت ۲۲ کارگروه در ساختار اندیشه‌ورزی استان تصریح کرد: این کارگروه‌ها متناسب با اقتضائات بوشهر تعریف شده‌اند تا هرکدام در حوزه تخصصی خود به بررسی مسائل بپردازند و پس از تدوین راهکار، پیشنهادهای کارشناسی را برای ابلاغ و اجرا در اختیار مسئولان قرار دهند.

ضرورت عبور از انتقاد و رسیدن به برنامه عملیاتی

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر اینکه کارگروه‌ها نباید صرفاً به بیان مشکلات و انتقاد از عملکرد دستگاه‌ها بسنده کنند، گفت: اگر تصمیمی گرفته می‌شود که با شرایط کشور تناسب ندارد، نباید تنها به تحلیل و انتقاد اکتفا کنیم؛ بلکه باید فکر و ایده تولید کنیم، برنامه ارائه دهیم و آن را به میدان اجرا برسانیم.

وی ادامه داد: ممکن است برخی پیشنهادها به دلایل مختلف اجرایی نشوند، اما این مسئله نباید موجب تعطیلی فعالیت اندیشه‌ورزی شود. مهم آن است که وظیفه خود را در تولید برنامه و ارائه راهکار انجام دهیم و تا جایی که امکان دارد، در تحقق آن نیز به مجموعه‌های اجرایی کمک کنیم.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای مصوبات خاطرنشان کرد: پس از ارائه و ابلاغ پیشنهادها، روند اجرای آن‌ها باید از سوی اعضای کارگروه‌ها و نهادهای نظارتی رصد شود تا مشخص شود تصمیمات اتخاذشده تا چه اندازه به مرحله اجرا رسیده است.

هشدار درباره جنگ هویتی پیش‌رو

وی با اشاره به تحولات پیش‌رو و ضرورت آمادگی فکری و فرهنگی جامعه اظهار داشت: از دی‌ماه امسال وارد یک کارزار بسیار جدی خواهیم شد که ماهیت آن یک جنگ هویتی و حیاتی است و برای مقابله با آن باید از هم‌اکنون تولید فکر، طراحی برنامه و تدوین راهبرد را در دستور کار قرار دهیم.

آیت‌الله صفایی بوشهری تأکید کرد: اگر بتوانیم متناسب با شرایط پیش‌رو برنامه‌ریزی کنیم و ظرفیت‌های موجود را به میدان بیاوریم، موفق خواهیم شد؛ اما اگر برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده‌ای نداشته باشیم، فعالیت‌های ما نیز از انسجام و اثربخشی لازم برخوردار نخواهد بود.

وی با بیان اینکه اعضای کارگروه‌ها از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، مدیریتی و اجتماعی استان برخوردارند، خواستار حضور جدی و مسئولانه آنان در این عرصه شد و افزود: این مسئولیت یک تکلیف الهی و اجتماعی است و باید با احساس مسئولیت و جدیت دنبال شود.

بوشهر ظرفیت‌های بزرگی دارد که کمتر دیده شده است

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به برخی ظرفیت‌ها و موفقیت‌های علمی و فرهنگی استان گفت: گاهی در داخل استان، ظرفیت‌ها و دستاوردهای خودمان را نمی‌بینیم و حتی آن‌ها را کوچک می‌شماریم؛ درحالی‌که بوشهر در برخی شاخص‌ها جایگاه ملی و بین‌المللی دارد.

وی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان بوشهری در المپیاد نجوم و کسب شش مدال طلا، اظهار داشت: مرکز نجوم دانش‌آموزی ایران در بوشهر قرار دارد و این استان در حوزه نجوم دانش‌آموزی ظرفیت‌های برجسته‌ای دارد، اما بسیاری از مردم از این موفقیت‌ها اطلاع ندارند.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین با اشاره به جایگاه قرآنی استان افزود: سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در حوزه فعالیت‌های قرآنی رتبه نخست کشور را کسب کرده و بوشهر نیز در شاخص‌های قرآنی جایگاه برجسته‌ای دارد. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در فعالیت‌های قرآنی در زمره دانشگاه‌های برتر کشور قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: باید این ظرفیت‌ها شناسایی، تقویت و به جامعه معرفی شوند؛ زیرا شناخت توانمندی‌های استان، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی صحیح و افزایش اعتمادبه‌نفس اجتماعی است.

تصمیم‌سازی بر اساس آمار و اطلاعات دقیق

امام جمعه بوشهر با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از داده‌های معتبر در فعالیت کارگروه‌ها بیان کرد: تصمیم‌گیری بدون اطلاعات دقیق و کارشناسی‌شده، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد؛ ازاین‌رو اطلاعات موردنیاز هر کارگروه، متناسب با مأموریت تخصصی آن در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید اطلاعاتی همچون میزان اعتیاد، وضعیت اقتصادی، فرزندآوری، نرخ رشد جمعیت، بیماری‌ها و سایر شاخص‌های مرتبط بررسی شود تا تصمیمات بر پایه واقعیت‌های جامعه اتخاذ شوند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه بخشی از اطلاعات در اختیار کارگروه‌ها محرمانه خواهد بود، خاطرنشان کرد: اعضا باید با امانت‌داری و رعایت ملاحظات لازم، از این اطلاعات برای تصمیم‌سازی دقیق و ارائه راهکارهای مؤثر استفاده کنند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به اسناد بالادستی تأکید کرد و گفت: قرار نیست برای هر موضوعی از نقطه صفر سند جدیدی تدوین کنیم؛ بلکه ابتدا باید اسناد موجود در سطح ملی و استانی بررسی و متناسب با شرایط بوشهر بومی‌سازی شوند. البته در حوزه‌هایی که سند مشخصی وجود ندارد، امکان تدوین اسناد و ارائه الگوهای جدید نیز فراهم است.

کارگروه‌ها باید متناسب با ظرفیت دستگاه‌ها برنامه ارائه کنند

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر واقع‌بینی در تدوین برنامه‌ها اظهار داشت: برنامه‌ها باید متناسب با ظرفیت، توان و شرایط مجموعه‌های اجرایی طراحی شوند؛ چراکه اگر بیش از توان یک مجموعه از آن انتظار داشته باشیم، نه‌تنها برنامه محقق نمی‌شود، بلکه ممکن است همان ظرفیت موجود نیز آسیب ببیند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از فعالیت‌های نمایشی و گرفتارشدن در بروکراسی اداری افزود: ملاک موفقیت کارگروه‌ها، تعداد جلسات و گزارش‌های تولیدشده نیست، بلکه میزان اثرگذاری تصمیمات و حل مسائل در میدان عمل است.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین خواستار چابک‌سازی کارگروه‌ها شد و گفت: کمیسیون‌ها و گروه‌های تخصصی باید با تعداد محدود و متناسب با مأموریت خود فعالیت کنند تا امکان بررسی دقیق مسائل و رسیدن به تصمیمات عملیاتی فراهم شود.

وی با اشاره به نقش اعضای کارگروه‌ها در حوزه‌های مختلف مدیریتی و فرهنگی تصریح کرد: در این مجموعه‌ها، جایگاه حقیقی و ظرفیت تخصصی افراد مورد توجه است و عضویت در کارگروه‌ها منافاتی با مسئولیت‌های اجرایی و سازمانی آنان ندارد.

تأکید بر تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به برخی موضوعات قابل بررسی در کارگروه‌ها، به ضرورت ساماندهی مناسبت‌های مذهبی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: برخی مناسبت‌ها مانند میلاد حضرت زهرا(س) و حضرت معصومه(س) یا سالروز شهادت آن بانوی بزرگوار، در گذشته آن‌گونه که شایسته است مورد توجه قرار نمی‌گرفت و با برنامه‌ریزی و تدوین تقویم مناسبت‌های استان می‌توان برای ارتقای این فعالیت‌ها اقدام کرد.

وی همچنین موضوعاتی مانند فرهنگ‌سازی در هزینه‌های مراسم مذهبی، حمایت از خانواده‌های نیازمند، تسهیل حضور مادران و کودکان در مراسم اعتکاف و ساماندهی برخی آسیب‌های اجتماعی را از جمله عرصه‌هایی دانست که می‌توان با تصمیم‌سازی کارشناسی برای آن‌ها راهکار ارائه کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به ظرفیت مؤسسات خیریه فعال زیر نظر دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در استان گفت: برخی خانواده‌ها و اقشار نیازمند، تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی قرار نمی‌گیرند، اما همچنان نیازمند حمایت هستند و باید برای شناسایی و رسیدگی به وضعیت آنان برنامه‌ریزی شود.

ایران هیچ‌گاه به اندازه امروز مقتدر نبوده است

امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ایران در طول ۴۷ سال گذشته هیچ‌گاه به اندازه امروز از قدرت و اقتدار برخوردار نبوده است و تحولات اخیر نشان داد که محاسبات دشمنان درباره توان دفاعی و انسجام کشور با واقعیت‌های میدان فاصله داشته است.

وی با اشاره به ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف اعلام‌شده خود افزود: دشمنان با تصور اینکه می‌توانند در مدت کوتاهی نظام جمهوری اسلامی را با شکست مواجه کنند، وارد میدان شدند؛ اما ایران نه‌تنها تجزیه نشد و با براندازی مواجه نشد، بلکه توانست از ظرفیت‌های دفاعی، منطقه‌ای و راهبردی خود استفاده کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر اینکه بخش مهمی از توانمندی‌های دفاعی کشور همچنان مورد استفاده قرار نگرفته است، گفت: جمهوری اسلامی ایران در حوزه تسلیحاتی به سطح بالایی از توانمندی رسیده و ظرفیت‌های جبهه مقاومت و شبکه دیپلماسی کشور نیز از جمله مؤلفه‌هایی است که باید در محاسبات قدرت ملی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی خاطرنشان کرد: حضور و همراهی مردم، یکی از مؤلفه‌های مهم اقتدار کشور است و دشمن زمانی می‌تواند به اهداف خود برسد که ضعف و تزلزلی در جامعه مشاهده کند؛ بنابراین نباید اجازه دهیم عملیات روانی دشمن موجب ترس، ناامیدی و انحراف از مسیر شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در پایان با قدردانی از تلاش مسئولان و فعالان حاضر در صحنه‌های مختلف، بر ضرورت حفظ انسجام، امید و آمادگی برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو تأکید کرد.

جلسات کارگروه‌ها باید هدفمند و مبتنی بر مطالعه باشد

وی با تأکید بر ضرورت نظم‌بخشی به فعالیت کارگروه‌ها گفت: جلسات باید با دستور کار مشخص، مطالعه قبلی و آمادگی اعضا برگزار شود و افراد پیش از حضور در نشست، موضوعات تخصصی خود را بررسی کرده و پیشنهادهای مکتوب و کارشناسی ارائه دهند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به ضرورت مستندسازی فعالیت‌ها افزود: مذاکرات و تصمیمات کارگروه‌ها ثبت و در قالب اسناد محرمانه نگهداری می‌شود و گزارش فعالیت‌ها نیز از طریق سامانه مربوطه به دفتر منعکس خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در استان، امکانات و پشتیبانی موردنیاز کارگروه‌ها را فراهم می‌کند و دبیران تخصصی نیز برای هماهنگی، پیگیری امور و ارائه اطلاعات در جلسات حضور خواهند داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر اینکه فعالیت این مجموعه‌ها باید به نتایج ملموس منتهی شود، گفت: زمان آن رسیده است که حضور نیروهای متخصص و انقلابی در عرصه‌های مختلف، مشهود و اثرگذار باشد؛ کارهای کوچک نیز اهمیت دارند، اما تولید ایده و برنامه‌ای که بتواند منشأ اقدامات بزرگ شود، اهمیت بیشتری دارد.