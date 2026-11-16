به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عمران حسینی‌نسب درجلسه هماهنگی برنامه‌های بزرگداشت هفته بسیج شهرستان ایجرود با اشاره به جایگاه بسیج در نظام اسلامی اظهار کرد: بسیج از ابتکارات امام خمینی(ره) است که الگوی خارجی ندارد و حرکتی کاملاً دینی و مبتنی بر اندیشه اسلامی و انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه فرهنگ بسیج ظرفیت تکثیر و جهانی شدن را دارد، افزود: امروز این فرهنگ در جبهه مقاومت گسترش یافته و مورد الگوبرداری قرار گرفته است.

امام جمعه ایجرود با توصیف بسیج به عنوان شجره طیبه، تصریح کرد: برکات بسیج محدود به زمان و مکان خاصی نیست و این نهاد مردمی در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تبیینی، بصیرتی و محرومیت‌زدایی نقش‌آفرینی می‌کند.

حسینی‌نسب با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج در عرصه‌های مختلف، نیازمحور بودن فعالیت‌های بسیج را مورد تأکید قرار داد و گفت: بسیجی کسی است که هر جا اسلام، انقلاب و امام زمان(عج) به حضور و یاری نیاز داشته باشند، در صحنه حاضر شود.

وی با اشاره به حماسه‌آفرینی ملت ایران بیان کرد: بسیجی امروز، ملت مبعوثی است که با حضور در اجتماعات و صحنه‌های مختلف، از اسلام و انقلاب پاسداری می‌کند.

امام جمعه ایجرود در ادامه بر ضرورت تقویت حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی در شهرستان تأکید کرد و گفت: شناسایی افراد مستعد و توانمند در عرصه رسانه و تقویت ظرفیت‌های موجود می‌تواند خلأ اطلاع‌رسانی و انعکاس برنامه‌های شهرستان را برطرف کند.

حسینی‌نسب همچنین با اشاره به حضور خود در هفت روستای شهرستان و ارتباط با مردم سایر روستاها در مجالس فاطمیه، به بیان برخی مشکلات و مطالبات روستاییان پرداخت و افزود: قطعی تلفن در روستای قارختلو، نبود آنتن‌دهی تلفن همراه در روستای قره‌دره، ضرورت ترمیم و بهسازی جاده‌های مواصلاتی و گلایه مردم از کمبود سوخت از جمله مسائلی است که در دیدارهای مردمی مطرح شده و نیازمند پیگیری مسئولان مربوطه است.