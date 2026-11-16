به گزارش خبرگزاری مهر، گروه پژوهشی «میکروآمیلاز» که ذیل انجمن علمی دانشجویی میکروبیولوژی دانشگاه لرستان فعالیت می‌کند، با ارائه طرح بومی‌سازی تولید آنزیم آلفاآمیلاز برای استفاده در صنایع تخمیری و ماءالشعیرسازی در سومین دوره مسابقه ملی و مسئله‌محور «راهی شو» موفق شد در رقابت با تیم‌های دانشگاهی سراسر کشور، جایگاه سوم را به دست آورد.

اعضای این تیم شامل فاطمه خادمی، سمیه زیادی و آیدا دالوند از دانشگاه لرستان، میثم خالدیان، دانشجوی دکتری بیوفیزیک دانشگاه تهران و محمدجواد رحمتی، دانشجوی کارشناسی ارشد زیست‌فناوری دانشگاه اصفهان بودند. راهنمایی تیم را دکتر سمیه سبزعلی، عضو هیئت علمی گروه زیست‌شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان، برعهده داشت.

موفقیت دانشجویان کارشناسی در رقابت با تیم‌های تحصیلات تکمیلی

نکته قابل توجه در این موفقیت، حضور دانشجویان مقطع کارشناسی میکروبیولوژی در هسته اصلی تیم است؛ در حالی که بخش عمده تیم‌های رقیب و شرکت‌کنندگان این دوره را دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های مطرح کشور تشکیل می‌دادند.

با وجود این تفاوت در سطح تحصیلات، گروه میکروآمیلاز توانست در رقابت با تیم‌های حاضر، رتبه سوم کشوری را کسب کند و ظرفیت علمی دانشجویان دانشگاه لرستان را در حوزه‌های بین‌رشته‌ای و فناورانه به نمایش بگذارد.

این موفقیت، سومین سال متوالی کسب مقام سوم مسابقه ملی «راهی شو» از سوی تیم دانشجویی میکروبیولوژی دانشگاه لرستان است.

رقابت ۱۵ هزار و ۶۸۱ دانشجو در ۶۰ محور فناورانه

مسابقه ملی و مسئله‌محور «راهی شو» با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و ستاد توسعه زیست‌فناوری کشور برگزار می‌شود و شناسایی دانشجویان مستعد، آشنایی آنان با مسائل و چالش‌های کشور، تشکیل هسته‌های دانش‌بنیان، توانمندسازی و اتصال به مراکز فناوری و صنعتی را دنبال می‌کند.

این رویداد از آبان‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به پایان رسید. در این دوره، ۱۵ هزار و ۶۸۱ نفر از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی، علوم پزشکی، علوم پایه و علوم انسانی از سراسر کشور، در قالب تیم‌های بین‌رشته‌ای، در ۶۰ محور فناورانه به رقابت پرداختند.

محورهای این مسابقه بر اساس نیازهای اولویت‌دار تحقیق و توسعه شرکت‌ها و صنایع بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تعریف شده بود.