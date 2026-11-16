به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه، نیازهای بهداشتی و درمانی اتباع خارجی و پناهندگان در استان اصفهان و همچنین چالش‌های زیرساختی مراکز مراقبت‌های اولیه سلامت، در نشست مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان با مدیر کشوری سازمان بین‌المللی اینترسوس مورد بررسی قرار گرفت؛ نشستی که با هدف ارزیابی ظرفیت‌های موجود، شناسایی کمبودها و فراهم کردن زمینه جذب حمایت‌های مالی بین‌المللی برگزار شد.

رضا صفری، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان، در این نشست با اشاره به سابقه چنددهه‌ای میزبانی استان از مهاجران و پناهندگان اظهار کرد: اصفهان طی سال‌های گذشته در کنار میزبانی از جمعیت قابل توجهی از اتباع خارجی، خدمات متنوعی را در حوزه‌های مختلف به این گروه ارائه کرده و استمرار این خدمات، به‌ویژه در بخش بهداشت و درمان، نیازمند تقویت منابع و زیرساخت‌های موجود است.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات سلامت به اتباع خارجی مستلزم برخورداری از امکانات، تجهیزات و اعتبارات متناسب با نیازهای جمعیتی است، افزود: مراکز مراقبت‌های اولیه سلامت از مهم‌ترین بخش‌های ارائه خدمات بهداشتی به مهاجران و پناهندگان محسوب می‌شوند و ارتقای ظرفیت این مراکز می‌تواند در بهبود دسترسی به خدمات اولیه، پیشگیری از بیماری‌ها و افزایش کیفیت مراقبت‌های سلامت نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان با اشاره به برخی محدودیت‌ها و چالش‌های زیرساختی در این حوزه، خواستار مشارکت فعال‌تر سازمان‌های بین‌المللی در تأمین منابع مالی مورد نیاز شد و تصریح کرد: حمایت‌های بین‌المللی می‌تواند بخشی از نیازهای عملیاتی مراکز خدمات‌رسان را پوشش دهد و زمینه بهبود کیفیت و استمرار خدمات بهداشتی و درمانی به اتباع و پناهندگان را فراهم کند.

صفری همچنین بر ضرورت شناسایی دقیق نیازها و اولویت‌بندی کمبودهای موجود تأکید کرد تا ظرفیت‌های حمایتی سازمان‌های بین‌المللی متناسب با مسائل واقعی استان هدایت شود.

محدودیت اعتبارات بین‌المللی و تأثیر آن بر خدمات‌رسانی

در ادامه این نشست، مارکو میکله بونو، مدیر کشوری سازمان بین‌المللی اینترسوس، ضمن قدردانی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران و استان اصفهان از پناهندگان، به تشریح فعالیت‌ها و برنامه‌های این سازمان در زمینه حمایت از مهاجران و پناهندگان پرداخت.

وی با اشاره به تغییر سیاست‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ایجادشده در منابع مالی سازمان‌های امدادی و حمایتی، درباره پیامدهای این شرایط بر روند اجرای برنامه‌ها و خدمات‌رسانی توضیح داد.

مدیر کشوری سازمان اینترسوس با تشریح شرایط موجود، به تأثیر محدودیت بودجه بر میزان و کیفیت خدمات قابل ارائه اشاره کرد؛ موضوعی که ضرورت ارزیابی دقیق نیازها و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود برای استمرار حمایت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر را بیش از گذشته نمایان می‌کند.

ارزیابی میدانی مراکز سلامت برای معرفی نیازهای اصفهان به حامیان مالی

بخش دیگری از برنامه سفر نمایندگان سازمان اینترسوس به استان اصفهان به بازدید میدانی از زیرساخت‌ها و خدمات مراکز مراقبت‌های اولیه سلامت اختصاص داشت.

در جریان این بازدیدها، وضعیت امکانات و ظرفیت‌های موجود، نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و نیازهای مرتبط با خدمات سلامت اتباع خارجی مورد ارزیابی قرار گرفت تا تصویری دقیق‌تر از شرایط موجود و اولویت‌های حمایتی استان تهیه شود.

این ارزیابی‌ها با هدف شناسایی کمبودها، بررسی نیازهای عملیاتی و فراهم کردن مستندات لازم برای معرفی ظرفیت‌ها و مطالبات استان به حامیان مالی و نهادهای بین‌المللی انجام شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، نتایج بازدیدهای میدانی و بررسی‌های کارشناسی قرار است در مسیر پیگیری جذب اعتبارات و جلب حمایت‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به سابقه میزبانی استان اصفهان از مهاجران و پناهندگان، تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند در تأمین منابع مورد نیاز، ارتقای زیرساخت‌های مراکز سلامت و بهبود دسترسی اتباع خارجی به خدمات بهداشتی و درمانی مؤثر باشد؛ موضوعی که تحقق آن به تداوم رایزنی‌ها و تبدیل نیازهای شناسایی‌شده به برنامه‌های حمایتی و اجرایی وابسته است.