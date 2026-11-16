به گزارش خبرگزاری مهر، هادی نظری، گفت: با توجه به افزایش حجم تردد در محور «قره‌پشتلو» و ضرورت ارتقای ایمنی برای کاربران جاده‌ای، این مسیر که پیش‌تر در زمره محورهای فرعی قرار داشت، در دستور کار تعریض و بهسازی قرار گرفته است.

وی با اشاره به جزئیات اجرایی این پروژه افزود: پروژه تعریض محور قره‌پشتلو به‌صورت فازبندی شده در حال اجراست؛ در حال حاضر عملیات اجرایی حدفاصل سه‌راهی«پالتلو» تا«سهرین»به پیمانکار واگذار شده و در مرحله اجرا قرار دارد. مابقی قطعات این طرح نیز مطالعه و آماده‌سازی شده است که طبق برنامه‌ریزی، در سال آتی به‌صورت مرحله‌به‌مرحله به پیمان‌سپاری خواهد رسید.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان تصریح کرد: هدف‌گذاری نهایی ما، تکمیل عملیات تعریض و بهسازی تا شهر ارمغانخانه است تا شاهد ایجاد مسیری ایمن و استاندارد برای اهالی و مسافران این منطقه باشیم.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این پروژه با توجه به محدودیت‌ها و شرایط اعتباری در برنامه گنجانده شده است، ابراز امیدواری کرد: عملیات اجرایی کل مسیر طی دو تا سه سال آینده به سرانجام برسد.

ایمن‌سازی تقاطع‌های روستایی؛ اقدام تکمیلی راهداری

نظری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده در حوزه‌ی نقاط پرخطر اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته، تمرکز ویژه‌ای بر ایمن‌سازی تقاطع‌های روستایی که به محورهای اصلی متصل می‌شوند، داشته‌ایم. در همین راستا، تامین روشنایی نقطه‌ای در تقاطع‌های حساس، از جمله سه‌راهی محمودآباد و سه‌راهی‌های روستایی که از مسیر اصلی منشعب می‌شود، اجرایی شده است.

وی از تدوین یک طرح جامع برای ایمن‌سازی حداکثری روستاهای متصل به محورهای اصلی خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح پیش‌بینی‌های لازم برای ارتقای ایمنی نقاط روستاییِ متصل به محورهای اصلی را در خود جای داده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان در پایان خطاب به رانندگان و هموطنانی که از محور قره‌پشتلو تردد می‌کنند، تأکید کرد: با توجه به اینکه پروژه تعریض و بهسازی در حال اجراست و کارگاه‌های راهسازی در مسیر فعال هستند، از همه رانندگان عزیز درخواست داریم ضمن رعایت حداکثری نکات ایمنی، با سرعت مطمئنه رانندگی کنند تا شاهد بروز حوادث ناگوار نباشیم.