شهرام فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمهیدات برپایی بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت علیهم‌السلام در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این آزمون روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه از ساعت ۹ هم‌زمان با سراسر کشور در شش حوزه امتحانی شامل شهرکرد، بن، بروجن، فارسان، لردگان و کیار برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه یک‌هزار و ۴۰۴ نفر از استان در این آزمون ثبت‌نام کردند، ادامه داد: استان از نظر نسبت ثبت‌نام به جمعیت در رتبه ۱۶ کشور قرار دارد و شهر شهرکرد نیز با یک‌هزار و ۳۷ شرکت‌کننده در جمع ۲۵ شهر برتر کشور است.

فرجی بیان کرد: براساس اطلاعیه منتشرشده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، داوطلبان آزمون سراسری قرآن و عترت می‌توانند تا ۲۶ آبان‌ماه با مراجعه به سامانه آزمون به نشانی qia.ir کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه آزمون سراسری قرآن پس از سال‌ها وقفه در کشور و استان برگزار می‌شود، گفت: این رویداد رقابتی قرآنی بستری مهم برای جریان‌سازی فرهنگی در حوزه فعالیت‌های قرآنی و گامی موثر در ترویج فرهنگ قرآن کریم و تقویت فعالیت‌های قرآنی در مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در خصوص حوزه‌های امتحانی آزمون قرآن و عترت (ع) با اشاره به اینکه این آزمون در شش حوزه برگزار می‌شود، گفت: این آزمون در حوزه فارسان در مسجد حضرت زهرا (س)، حوزه بروجن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه شهرکرد فرهنگسرای ارشاد، حوزه بن هنرستان الزهرا (س)، حوزه شلمزار کتابخانه شهید قدوسی و حوزه لردگان نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار می‌شود.

فرجی افزود: درب حوزه‌های امتحانی از صبح روز پنجشنبه به روی شرکت‌کنندگان که از شهرستان‌ها، شهرها و روستاهای اطراف خود را به محل آزمون در هر یک از مراکز شهرستانی یاد شده می‌رسانند، باز است و تمامی تمهیدات اجرایی و حفاظتی برای برگزاری مطلوب و آرام این آزمون در سطح شهرستان‌ها اندیشیده شده است.