احمد فرشید در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه، در پی تماس با مرکز پاسخگویی جمعیت هلال‌احمر لرستان مبنی بر گرفتار شدن فردی در ارتفاعات روستای چمن جافربگ از توابع بخش کاکاوند، تیم امداد و نجات کوهستان شهرستان دلفان بلافاصله به منطقه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران پس از حضور در منطقه و ارزیابی شرایط، عملیات دسترسی به فرد گرفتار در میان صخره‌ها را آغاز کردند و با وجود دشواری مسیر و شرایط سخت کوهستانی، پس از هفت ساعت تلاش موفق به نجات وی شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر لرستان تصریح کرد: فرد گرفتار پس از رهاسازی از میان صخره‌ها، به پایین‌دست کوه منتقل شد.