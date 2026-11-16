به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر دوشنبه در جلسه قرارگاه انرژی استان قم اظهار کرد: نظارت بر نحوه مصرف گاز در دستگاه‌های اجرایی، واحدهای صنفی و اماکن عمومی باید با جدیت دنبال شود و مشترکانی که با وجود دریافت تذکرات و اخطارهای لازم همچنان به رعایت الگوی مصرف توجه نکنند، مشمول برخوردهای قانونی و محدودیت در تأمین گاز خواهند شد.



استاندار قم با تأکید بر ضرورت پایبندی همه بخش‌ها به سیاست‌های مدیریت انرژی تصریح کرد: دستورالعمل‌های ابلاغی در این حوزه صرفاً توصیه‌ای نیست و تمامی دستگاه‌ها و مشترکان موظف به اجرای آن هستند، ازاین‌رو هرگونه بی‌اعتنایی به الزامات تعیین‌شده با برخورد متناسب مواجه خواهد شد.



بهنام‌جو با تأکید بر اینکه رعایت الگوی مصرف باید از مجموعه‌های دولتی آغاز شود، خاطرنشان کرد: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه مصرف بهینه انرژی نقش مهمی در جلب اعتماد عمومی دارد و زمانی می‌توان از شهروندان انتظار همراهی و مشارکت داشت که مجموعه‌های مسئول خود در عمل به ضوابط صرفه‌جویی پیشگام باشند.



وی با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی در عبور از شرایط محدودیت انرژی بیان کرد: ترویج فرهنگ صرفه‌جویی نیازمند همراهی مردم و ارائه الگوهای عملی از سوی دستگاه‌های مسئول است و عملکرد صحیح مجموعه‌های اجرایی می‌تواند زمینه اعتماد بیشتر شهروندان و مشارکت مؤثر آنان در مدیریت مصرف را فراهم کند.



استاندار قم با یادآوری تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت کنترل و مدیریت مصرف انرژی گفت: اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی باید در تمام بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد و هیچ دستگاه یا مجموعه‌ای نباید خود را از رعایت مقررات و دستورالعمل‌های این حوزه مستثنی بداند.



بهنام‌جو در ادامه، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های کارور انرژی را یکی از محورهای مورد توجه در برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف دانست و اظهار کرد: استفاده از توان مجموعه‌هایی که در زمینه مدیریت و کاهش مصرف انرژی فعالیت می‌کنند، باید توسعه یابد تا اقدامات مرتبط با این حوزه با ظرفیت بیشتری دنبال شود.



وی افزود: علاوه بر شرکت‌های کارور فعال در این عرصه، باید سایر گروه‌ها و مجموعه‌هایی که از توان تخصصی و اجرایی لازم برای مشارکت در مدیریت مصرف انرژی برخوردارند نیز شناسایی شوند و از ظرفیت آنها برای پیشبرد برنامه‌های بهینه‌سازی استفاده شود.



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت برنامه‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغات محیطی با محوریت مصرف بهینه انرژی تأکید کرد و گفت: فرهنگ‌سازی عمومی باید با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی استان دنبال شود تا پیام صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف جامعه گسترش یابد.



بهنام‌جو با اشاره به ظرفیت مساجد، مواکب و گروه‌های دانش‌آموزی در انتقال پیام‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: این مجموعه‌ها می‌توانند در تبیین اهمیت مدیریت مصرف و تشویق شهروندان به رعایت الگوی صحیح استفاده از انرژی نقش‌آفرینی کنند و لازم است از توان آنها در برنامه‌های فرهنگ‌سازی بهره گرفته شود.



وی با تأکید بر اینکه اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت عمومی باید در کنار نظارت بر مصرف دنبال شود، افزود: استفاده از ظرفیت گروه‌های مختلف اجتماعی و تقویت تبلیغات محیطی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به گسترش فرهنگ مصرف بهینه انرژی در سطح استان کمک کند.



استاندار قم همچنین از استمرار نشست‌های قرارگاه انرژی استان خبر داد و تصریح کرد: این جلسات به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود تا روند اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی به شکل مستمر مورد بررسی قرار گیرد و پیگیری مصوبات و اقدامات دستگاه‌های مسئول با نظم و جدیت بیشتری انجام شود.