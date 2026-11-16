به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف و نبیه بری، روسای مجالس ایران و لبنان دوشنبه(۲۵ آبان ماه) در تماسی تلفنی درباره تحولات بین المللی و دوجانبه گفت‌وگو کردند.

در این گفت‌وگو رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش اساسی آقای بری در انسجام جامعه لبنان، گفت: جمهوری اسلامی در پیگیری مطالبات و شروط خود در روند مذاکرات، به موضوع لبنان توجه ویژه دارد.

وی افزود: از دید ما، بدون پایان جنگ در لبنان و تحقق حاکمیت لبنان بر سرزمین های این کشور، بازگشت آرامش به منطقه محقق نمی شود.

نبیه بری هم در این گفت‌وگو، ضمن اشاره به قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل، بر عقب نشینی نیروهای اشغالگر از سرزمین لبنان تاکید کرد.