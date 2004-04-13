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۲۵ فروردین ۱۳۸۳، ۱۱:۲۱

از سوي هيات دولت تعيين شد:

حداقل حقوق بازنشستگان ؛ 160 هزار تومان

بر اساس مصوبه هيات دولت حداقل حقوق بازنشستگان 160 هزار تومان تعيين شد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس سازمان بازنشستگي  كشوري در اين خصوص گفت : با توجه به اين مصوبه ، حقوق كليه بازنشستگاني كه تا پايان سال 82 بر قرار شده است از اول فروردين ماه  83 به ميزان 6 درصد حقوق اسفند ماه 82 بعلاوه صد هزار ريال ثابت افزايش خواهد يافت .

سيد عبدالحسين ثابت با بيان اينكه در سال جاري بر خلاف  سالهاي گذشته مقداري از افزايشها به نسبت حقوقها انجام خواهد گرفت گفت : هدف اصلي از اين اقدام افزايش حقوق گروههاي كم درآمد است .

وي خاطر نشان كرد : با توجه به اين شرايط در سال 83 حقوق مشتركاني كه حداقل را دريافت مي كنند بيش از 32 درصد افزايش خواهد داشت .

شايان ذكر است حدود 44 درصد مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري را كساني تشسكيل مي دهند كه از حداقل  حقوق برخوردار هستند .

کد مطلب 70133

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