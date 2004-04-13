حداقل حقوق بازنشستگان ؛ 160 هزار تومان

به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس سازمان بازنشستگي كشوري در اين خصوص گفت : با توجه به اين مصوبه ، حقوق كليه بازنشستگاني كه تا پايان سال 82 بر قرار شده است از اول فروردين ماه 83 به ميزان 6 درصد حقوق اسفند ماه 82 بعلاوه صد هزار ريال ثابت افزايش خواهد يافت .

سيد عبدالحسين ثابت با بيان اينكه در سال جاري بر خلاف سالهاي گذشته مقداري از افزايشها به نسبت حقوقها انجام خواهد گرفت گفت : هدف اصلي از اين اقدام افزايش حقوق گروههاي كم درآمد است .

وي خاطر نشان كرد : با توجه به اين شرايط در سال 83 حقوق مشتركاني كه حداقل را دريافت مي كنند بيش از 32 درصد افزايش خواهد داشت .

شايان ذكر است حدود 44 درصد مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري را كساني تشسكيل مي دهند كه از حداقل حقوق برخوردار هستند .