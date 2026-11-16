محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در گیلان اظهار کرد: بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، از آغاز فعالیت این سامانه از روز یکشنبه ۲۴ آبان تاکنون، بارش‌های متفاوتی در مناطق مختلف استان به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان بارندگی مربوط به منطقه امام‌زاده اسحاق بوده است، افزود: پس از این منطقه، چابکسر با ۱۱۷ میلی‌متر بارندگی در رتبه بعدی قرار دارد و در مناطقی همچون املش، پیلمبرا و گیسوم نیز بارش‌های قابل‌توجهی گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به گستردگی بارش‌ها در سطح استان بیان کرد: در ایستگاه‌های هواشناسی فومن، لاهیجان، رشت و آستارا نیز مقادیر قابل‌توجهی بارندگی ثبت شده است.

دادرس با تأکید بر تداوم فعالیت سامانه ناپایدار جوی در منطقه گفت: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، فعالیت این سامانه تا صبح روز سه‌شنبه ادامه دارد و با توجه به استمرار بارش‌ها، احتمال افزایش میزان بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های مختلف استان وجود دارد.

وی با اشاره به وضعیت جوی گیلان طی ساعات آینده تصریح کرد: آسمان استان در این مدت ابری و مه‌آلود همراه با کاهش محسوس دما، وزش باد و بارندگی‌های متناوب خواهد بود و در برخی مناطق بارش‌ها به شکل شدید و در پاره‌ای نقاط بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان احتمال وقوع رعدوبرق و تگرگ را نیز دور از انتظار ندانست و افزود: در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان نیز بارش برف پیش‌بینی شده است.

دادرس در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان، رانندگان و مسافران خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم بارندگی‌ها، هنگام تردد در محورهای مواصلاتی به‌ویژه مناطق کوهستانی و مه‌آلود، احتیاط لازم را داشته باشند و آخرین اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی را از مجاری رسمی دنبال کنند.