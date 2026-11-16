به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته بیرانوند عصر دوشنبه در آیین اختتامیه جشنواره «نوقلمان» که هم‌زمان با سومین روز از هفته کتاب و کتاب‌خوانی در خرم‌آباد برگزار شد، اظهار داشت: این جشنواره صرفاً رویدادی برای معرفی آثار و تقدیر از برگزیدگان نیست، بلکه فرصتی برای شناسایی استعدادهایی است که می‌توانند به نویسندگان اثرگذار آینده این سرزمین تبدیل شوند.

وی با اشاره به اینکه هر نویسنده بزرگی فعالیت خود را روزی با نوشتن نخستین سطرها آغاز کرده است، افزود: باور به توانایی‌های فردی، استمرار در مسیر نویسندگی و فراهم‌شدن فرصت دیده‌شدن، از عوامل مهم رشد و موفقیت نویسندگان است و نوقلمان امروز نیز شایسته برخورداری از چنین فرصت‌هایی هستند.

همکاری نهادهای فرهنگی برای حمایت از نویسندگان جوان

معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با قدردانی از انجمن نویسندگان قلم‌افلاک لرستان برای فراهم‌کردن زمینه برگزاری این رویداد فرهنگی و همچنین اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان به دلیل همراهی در اجرای جشنواره، بر اهمیت هم‌افزایی مجموعه‌های فرهنگی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای ادبی تأکید کرد.

بیرانوند ابراز امیدواری کرد جشنواره «نوقلمان» نقطه پایان یک رقابت نباشد، بلکه آغاز مسیری مستمر برای پرورش استعدادهای ادبی، حمایت از نویسندگان جوان و تقویت جریان نویسندگی در لرستان باشد.

وی در پایان ضمن تبریک به تمامی شرکت‌کنندگان، به‌ویژه برگزیدگان جشنواره، خاطرنشان کرد: گاهی ارزشمندتر از برگزیده‌شدن، جسارت نوشتن و قدم گذاشتن در مسیر آفرینش ادبی است؛ مسیری که می‌تواند زمینه‌ساز ظهور نویسندگان توانمند و تأثیرگذار در آینده فرهنگ و ادبیات استان باشد.