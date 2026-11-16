محمدامین جاوید پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: مشارکت مؤدیان مالیاتی در طرح مدرسه‌سازی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه، تجهیز و بهبود فضاهای آموزشی و فراهم کردن شرایط تحصیل مناسب‌تر برای دانش‌آموزان باشد.

وی افزود: مؤدیان مالیاتی شهرستان می‌توانند هنگام تکمیل اظهارنامه مالیاتی از طریق تبصره ماده ۱۰۰، با انتخاب پروژه‌های مدرسه‌سازی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان، بخشی از مالیات خود را به ساخت، توسعه و تجهیز مدارس اختصاص دهند.

فرماندار مهدیشهر با تأکید بر نقش اصناف و فعالان اقتصادی در پیشبرد نهضت توسعه عدالت آموزشی بیان کرد: این طرح فرصتی فراهم می‌کند تا مؤدیان مالیاتی مستقیم در بهبود زیرساخت‌های آموزشی و ایجاد فرصت‌های تحصیلی بهتر برای نسل آینده سهیم شوند.

جاوید پور همچنین از بازاریان و فعالان اقتصادی خواست با اطلاع‌رسانی به هم‌ صنفان خود، زمینه مشارکت گسترده‌تر جامعه اقتصادی شهرستان در این اقدام را فراهم کنند.

وی مدرسه‌سازی را سرمایه‌گذاری ماندگار برای آینده دانست و ابراز امیدواری کرد: مشارکت مؤدیان مالیاتی مهدیشهر بتواند به توسعه امکانات آموزشی و ارتقای کیفیت فضاهای تحصیلی در این شهرستان کمک کند.