علی عیوضی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه اجرای طرح مدیریت خرید نان به معنای دونرخی شدن این محصول نیست، گفت: تأمین نان مورد نیاز خانوارها برای مصرف متعارف روزانه بدون محدودیت انجام می‌شود و تمهیدات لازم برای تأمین نان مصارف تجاری نیز پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح مدیریت خرید نان در استان زنجان اظهار کرد: این طرح با هدف جلوگیری از خریدهای انبوه و خروج نان یارانه‌ای از چرخه مصرف خانوارها اجرا شده است.

عیوضی افزود: شهروندانی که برای مصرف روزانه و متعارف خود نان تهیه می‌کنند، هیچ‌گونه نگرانی بابت تأمین نان مورد نیازشان نداشته باشند، چراکه برای خرید متعارف خانوارها سقف مناسبی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با رد شائبه دونرخی شدن نان تصریح کرد: اجرای این طرح به معنای تغییر قیمت نان نیست، بلکه هدف اصلی آن تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به نان و جلوگیری از خریدهای غیرمتعارف است.

عیوضی درباره نحوه تأمین نان مورد نیاز فروشگاه‌ها نیز گفت: سوپرمارکت‌ها برای عرضه نان باید از واحدهای نانوایی آزادپز خرید کنند و تأمین نان از نانوایی‌های یارانه‌ای برای مصارف تجاری نیز صرفاً در چارچوب ضوابط تعیین‌شده امکان‌پذیر خواهد بود.

وی با بیان اینکه این تمهیدات با هدف جلوگیری از خرید و فروش مجدد نان یارانه‌ای با قیمت بالاتر اتخاذ شده است، خاطرنشان کرد: مقابله با سوءاستفاده سودجویان و صیانت از سهم نان یارانه‌ای خانوارها از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح مدیریت خرید نان در استان زنجان است.