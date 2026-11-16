به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری عصر دوشنبه در نشست بررسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی استان قم که به ریاست استاندار و با حضور مدیران دستگاه‌های مسئول در سالن امام حسن مجتبی(ع) استانداری برگزار شد، بر ضرورت تقویت برنامه‌های پیشگیرانه و به‌روزرسانی شیوه‌های مواجهه با آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.



وی با اشاره به تغییر ماهیت برخی آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: تحولات فناوری و تغییرات الگوهای ارتباطی، زمینه بروز مسائل و آسیب‌های تازه‌ای را فراهم کرده است که شناسایی و مقابله با آن‌ها نیازمند رصد مستمر و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط روز است.



معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم با بیان اینکه دامنه آسیب‌های اجتماعی به موضوعاتی مانند اعتیاد محدود نیست، تصریح کرد: ظهور آسیب‌های نوپدید ضرورت بازنگری در برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه را دوچندان کرده است و دستگاه‌های مسئول باید متناسب با تحولات جامعه برای مواجهه با این مسائل آمادگی داشته باشند.



حیدری خاطرنشان کرد: اگرچه برخی از این آسیب‌ها در شرایط فعلی هنوز در استان قم گسترش قابل توجهی نیافته‌اند، اما نباید احتمال شکل‌گیری و توسعه آن‌ها را نادیده گرفت و لازم است پیش از فراگیر شدن مسائل، اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.



وی با تأکید بر اهمیت آموزش گروه‌های هدف افزود: تولید و ارائه محتوای آموزشی متناسب با نیازهای مخاطبان، به‌ویژه دانش‌آموزان، از جمله اقداماتی است که برای افزایش آگاهی نسل نوجوان و جلوگیری از گرفتار شدن آنان در آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌شود.



معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم با اشاره به نقش آموزش در کاهش زمینه‌های بروز آسیب‌ها بیان کرد: برنامه‌های آگاهی‌بخشی باید با توجه به شرایط جدید اجتماعی و تحولات فناوری طراحی شوند تا دانش‌آموزان شناخت لازم را درباره مخاطرات و آسیب‌های پیش‌روی خود به دست آورند.



حیدری همچنین به تأکید استاندار قم بر تقویت اقدامات فرهنگی و آموزشی اشاره کرد و گفت: اکبر بهنام‌جو بر ضرورت فرهنگ‌سازی در میان دانش‌آموزان، توجه به محیط پیرامونی مدارس و فراهم کردن زمینه آموزش و توانمندسازی معلمان و مربیان برای ایفای نقش مؤثر در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید دارد.



وی توجه به فضای آموزشی و نقش عوامل تربیتی را از محورهای مورد تأکید در این زمینه دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت معلمان و مربیان در مسیر آگاهی‌بخشی به نسل نوجوان تأکید کرد.



در این نشست همچنین ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان مجموعه‌های مرتبط دیدگاه‌های خود را درباره تقویت اقدامات پیشگیرانه مطرح کردند.



این جلسه با حضور مدیران و نمایندگان نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اداره کل اطلاعات و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم برگزار شد و راهکارهای افزایش هماهنگی و تقویت برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.