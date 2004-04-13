انجام تعميرات جزيي داخل ساختمانها نيازي به كسب مجوز ندارد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، غلامحسين پردلي معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در اطلاعيه اي خطاب به شهرداران مناطق 22 گانه شهرداري ضمن تاكيد بر ضرورت رعايت بخشنامه شهريور ماه شهرداري تهران درباره تسهيلات ويژه ساختماني براي شهرونداني كه مايل به انجام تعميرات جزيي در داخل خانه هاي خود هستند ، اظهار داشت: عوامل شهرداري نبايد براي اين دسته از شهروندان ايجاد مزاحمت كنند يا مانع از انجام فعاليتهاي ساختماني آنها شوند.

شايان ذكر است: براساس بخشنامه اي كه در شهريور ماه سال گذشته از سوي معاون شهردار تهران در امور شهرسازي و معماري صادر شد ، مردم تهران مي توانند در موارد زير بدون كسب مجوز از شهرداريهاي مناطق 22 گانه اقدام به فعاليت ساختماني كنند.

1- مرمت بام نظير تعويض قيرگوني و آسفالت ، نصب موزاييك ، تعويض و مرمت شيرواني

2- تعمير و تعويض كف سازي زير زمين و طبقات

3- سفيد كاري و نقاشي و نصب كاشي

4- نما سازي ساختمان ، ديوارها و حياط

5- محوطه سازي منازل و مجتمع هاي مسكوني اعم از احداث حوض يا استخر آبياري

6- نصب و تعمير يا تعويض سرويسهاي بهداشتي و رفع نواقص بهداشتي ، ساختمان ، مشروط به عدم تغيير نظام فني ، معماري و كاربري ساختمان

7-تعويض در يا پنجره مشروط به عدم تغيير در نظام فني و معماري و كاربري ساختمان

8- لوله كشي آب ، فاضلاب ، گاز و نصب شوفاژ، مشروط به اينكه محل موتور خانه نياز به احداث ساختمان جديدي نداشته باشد.

9- حفر چاه فاضلاب و تخليه آن