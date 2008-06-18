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۲۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۰۶

28 نوع میوه در لرستان تولید و عرضه می شود

28 نوع میوه در لرستان تولید و عرضه می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر : رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت : در حال حاضر بیش از 28 نوع میوه در این استان تولید و به بازار عرضه می شود .

ایمان جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، اظهار داشت : با توجه وجود منابع فراوان آب وخاک حاصل خیز و شرایط مناسب جوی درنقاط مختلف استان اگر به مقولة آب توجه جدی شود لرستان می‌تواند یکی از قطب‌های بسیار مهم دامپروری و کشاورزی در کشور به حساب آید .

وی با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کل تولیدات دامی و کشاورزی استان کمتر از 500 هزار تن بوده است ، تصریح کرد : میزان تولیدات دامی استان در سال گذشته بیش از 2 میلیون تن بوده است .

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به ظرفیت، پتانسیل و شرایط جوی بسیار مناسب توسعه بخش کشاورزی در لرستان خواستار توجه جدی مسئولین به امر کشاورزی و دامپروری به منظور رونق اقتصادی استان و کشور شد .

کد مطلب 701406

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