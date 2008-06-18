67 کانون فرهنگی مساجد لرستان ثبت نام طرح اوقات فراغت می کنند

حجت الاسلام حسین حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، اظهار داشت : بیش از 67 پایگاه ثابت و موقت شهری و روستایی در کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان های استان و توابع آن به منظور غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان دایر خواهد شد .

وی تصریح کرد : این تعداد کلاس با توجه به برنامه ریزی مناسب و قوی، نقش برجسته ای را در پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان خواهد داشت .

مسئول دبیرخانه امور مساجد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان یادآور شد : ثبت نام این طرح در همه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان و پایگاه های زیر مجموعه آن تا پایان خرداد ماه ادامه دارد .

حجت الاسلام حسن پور بیان داشت : اجرای برنامه های قرآنی ، فرهنگی و هنری و برگزاری جلسات مذهبی از جمله برنامه هایی است که در قالب طرح اوقات فراغت به همت دبیرخانه کانون های مساجد استان در سطح کانون های فرهنگی و هنری لرستان برگزار می شود .

وی جذب جوانان به برنامه های مذهبی و مساجد را مهم ترین رویکرد طرح اوقات فراغت دبیرخانه کانون های مساجد استان عنوان کرد و افزود : طرح اوقات فراغت تا پایان شهریور در سطح کانون های مساجد استان برگزار می شود .