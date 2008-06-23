تحول در صنایع فرآوری در گیلان ضروری است

هاشم نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: بررسی وضعیت موجود اقتصادی - اجتماعی استان گیلان نشان از وجود پتانسیلهای بالای کشاورزی، صنعتی، معدنی و گردشگری دارد و باید شکوفا شود.

وی گفت: موقعیت های خاص استان و امکانات بالقوه و بالفعل در سطح گسترده باعث شده که استان در زمینه تولید محصولات کشاورزی و معدنی در جایگاه ویژه ای در سطح کشور داشته باشد.

این مقام مسئول در استانداری گیلان همچنین به اعلام اینکه جمع ‌آوری اطلاعات درست به برنامه ‌ریزی و توسعه پایدار هر منطقه کمک می‌کند، افزود: اگر آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده از یک جامعه آماری درست نباشد، برنامه‌ریزی برای توسعه در آن جامعه به نتیجه نخواهد رسید.

وی بیان داشت: دقت در جمع‌آوری اطلاعات جامعه آماری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است زیرا با جمع‌آوری اطلاعات دقیق از جامعه آماری می‌توان در جهت توسعه، رشد و شکوفایی آن منطقه برنامه‌ریزی درست و دقیقی صورت داد.

هاشم نیا همچنین به برنامه ریزی و توسعه پایدار در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: برای دستیابی به توسعه پایدار شناخت وضع موجود و ترسیم فضای مطلوب ضروری است.

این مقام مسئول در استانداری گیلان گفت: دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهم ترین اهداف برنامه ریزی در سطح کلان و خرد کشور است و برای دستیابی به این هدف مهم، بهره برداری بهینه از امکانات و قابلیتها و شناسایی محدودیتها و تنگناها ضروری است.

هاشم نیا، شناخت وضع موجود و ترسیم فضای مطلوب را اولین گام موثر در این خصوص دانست و یادآورشد: باید با توجه به قابلیتها و تنگناها راهکارهای مناسب و کاربردی را برای استفاده بهینه از امکانات مدنظر قرار داد و بستر و زمینه کار متناسب با وضعیت موجود و شرایط حاکم را فراهم کرد.