به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز در همایش دولت، نظام اداری و سند چشم انداز که در موسسه تحقیقات و بهره وری منابع انسانی برگزار می شد، گفت :سیاست‌های کلی نظام اداری کشور درمجمع به تصویب رسیده و خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شده است و بزودی از سوی ایشان برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه روح سیاست‌های نظام اداری این است که مردم را آزاد بگذاریم، گفت: بر اساس سیاست‌های نظام اداری بخش عمده‌ای از کارها در اختیار مردم خواهد بود، چون آزاد کردن مردم و اراده آنان و میدان دادن به مردم در امور سیاسی از مهمترین اقداماتی است که باید انجام داد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد:هیچ چیز نباید به مردم تحمیل شود، باید خود آنان انتخاب کنند زیرا افکار عمومی کمتر اشتباه می‌کند، اگر کار به دست مردم باشد در صورتی که اشتباهی رخ داد دیگر به دولت مراجعه نمی‌شود و خود مردم مسایل را حل می‌کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دربخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در صورت حضور مردم از تحمیل‌های خارجی نیز نجات می یابیم ، اظهار داشت: هیچ کشوری نمی‌تواند بر ملتی که می‌خواهد بر سرنوشت خود حاکم باشد، فشار آورد.

وی مقاومت مردم فلسطین در غزه در مقابل محاصره اسراییلی ها را نمونه بارز حضور مردم در صحنه توصیف کرد و گفت: کشورهای مستبد در سیاست خود به خارج وابسته می‌شوند زیرا حمایت مردمی را با خود ندارند و استکبار نیز منافع خود را در حمایت از مستبدان می‌بیند.

وی با اشاره به مقاومت ملت ایران درمقابل فشارهای خارجی در طول تاریخ انقلاب اسلامی گفت: مدیران کشور با حمایت مردمی امروز تجربه خوبی دارند و سی سال گذشته دوره کاربردی در دانشگاه اداره جامعه برای آنان بوده است و نسل دوم و سوم می‌توانند جای نسل اول را پر کنند البته تجربه مدیران نباید فراموش شود تا خامی‌هایی که می‌تواند اتفاق بیافتد به وقوع نپیوندد.

هاشمی رفسنجانی در ادامه نقش قانون اساسی در سامان دادن به امور را یادآور شد و گفت: اگر قانون اساسی به خوبی اجرا شود ایران دموکرات ‌ترین کشور دنیا خواهد بود زیرا در جمهوری اسلامی ما هیچ چیزی که به رای مردم نرسد، نداریم.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: اگر روح قانون اساسی اجرا شود مردم نیز می‌توانند همیشه در صحنه باشند و بر این اساس باید راهکاری برای پیاده کردن دقیق قانون اساسی بیابیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهارداشت: هروقت زنجیرهای استبداد از دست و پای مردم باز شد، مردم خود جامعه را اصلاح کرده و پیشرفت کرده‌اند اگر مردم در بالای سر خود شمشیری نبینند و در فضای امن فکر کنند و تصمیم بگیرند بسیاری از مسایل حل می‌شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه استبداد و خود محوری در اسلام جایی ندارد گفت: هر کشوری به موازین دموکراسی وارد شده، پیشرفت کرده است و هر کس گرفتار استبداد شده ، عقب مانده است. وی ایرانیان را به دلیل ظرفیت ‌های خوب خود همواره از بهترین ملت‌ها در دنیا دانست و خاطرنشان کرد: ایران در مقطعی، به دلیل باقی ماندن استبداد دچار عقب ماندگی شد.

هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: یکی از اصول انقلاب اسلامی بازگشتن به اسلام با اتکا به مردم بود و کارهای انقلاب در روزهای آغازین نیز با اتکا بر مردم انجام شد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در بخش پایانی سخنان خود وی با تاکید بر نقش نیروهای مردمی در طول هشت سال دفاع مقدس گفت: ما در دفاع مقدس در مقابل شیاطین عالم سرافراز بیرون آمدیم و در سازمان ملل نیز با موفقیت همراه شدیم.