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۲۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۵۳

سرپرست ارکستر زهی پارسیان :

ایجاد فضای دوستانه از عوامل مهم بقای گروه های موسیقی است

ایجاد فضای دوستانه از عوامل مهم بقای گروه های موسیقی است

وجود رابطه دوستانه بین اعضای یک گروه موسیقی از مهمترین عوامل پایداری و دوام آن گروه است و تا زمانی که این فضا وجود نداشته باشد عمر فعالیت یک گروه هم کوتاه خواهد بود.

مازیار ظهیرالدینی سرپرست ارکستر زهی پارسیان با بیان این مطلب درخصوص دلایل فروپاشی زود هنگام گروههای موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : کوتاهی عمر یک گروه موسیقی در گونه های مختلف دلایل بی شماری دارد که دلیل عمده آن مشکلات مالی و عدم حمایت های لازم است اما با همه این اوصاف اگر یک گروه باهمدلی و به دور از هر نوع خودخواهی به فعالیت خود ادامه دهند به طور قطع مسائل مالی و حمایت های معنوی هم در کوتاه مدت حل خواهد شد.   

این آهنگساز در ادامه خاطرنشان کرد : بزرگترین مشکل گروههای موسیقی اختلاف های درون گروهی است به این معنا که در بسیاری ازموارد دو نوازنده شیوه نوازندگی و سطح کیفی کار یکدیگر را قبول ندارند و همین مسئله سرآغاز اختلافات و بعضا خودخواهی های اعضا می شود.

وی در پایان افزود : ارکستر زهی پارسیان از زمان تشکیل در طول تمام مدت همکاری خود با مشکلات بسیاری از قبیل مسائل مالی ، مشکلات مجوز و غیره مواجه بوده است اما خوشبختانه روحیه همکاری و وحدت بین اعضا موجب پایداری گروه از آغاز تا امروز شده است.

 

کد مطلب 701604

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