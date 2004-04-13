مجمع تشخيص مصلحت نظام تكليف طرح سرباز روحاني مناطق اهل سنت را مشخص كند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" سهرابي گفت: چندين بار درخواست كردم كه اين طرح در دستور كار مجمع قرار بگيرد و از رييس مجمع نيز خواسته ام اين كار را انجام دهند و آقاي هاشمي هم موافقت كرده اند، اما تاكنون در دستور كار قرار نگرفته تا تعيين تكليف شود.



سهرابي گفت: ما مي خواهيم مجمع يك جوابي درباره طرح سرباز روحاني ويژه مناطق اهل سنت در طول عمر مجلس ششم به ما بدهد.



كروبي در پاسخ به تذكر سهرابي گفت: من از رييس مجمع و كميسيون ها مي خواهم اين طرح هر چه سريعتر در دستور كار مجمع قرار گيرد.

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