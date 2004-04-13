به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" سهرابي گفت: چندين بار درخواست كردم كه اين طرح در دستور كار مجمع قرار بگيرد و از رييس مجمع نيز خواسته ام اين كار را انجام دهند و آقاي هاشمي هم موافقت كرده اند، اما تاكنون در دستور كار قرار نگرفته تا تعيين تكليف شود.
سهرابي گفت: ما مي خواهيم مجمع يك جوابي درباره طرح سرباز روحاني ويژه مناطق اهل سنت در طول عمر مجلس ششم به ما بدهد.
كروبي در پاسخ به تذكر سهرابي گفت: من از رييس مجمع و كميسيون ها مي خواهم اين طرح هر چه سريعتر در دستور كار مجمع قرار گيرد.
نماينده مريوان
مجمع تشخيص مصلحت نظام تكليف طرح سرباز روحاني مناطق اهل سنت را مشخص كند
عبدالله سهرابي نماينده مريوان در جلسه علني امروز مجلس با اشاره به اينكه طرح سرباز روحاني ويژه مناطق اهل سنت يك سال پيش به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شده است خواستار تعيين تكليف اين طرح در مدت باقي مانده از عمر مجلس ششم شد.
کد مطلب 70163
نظر شما