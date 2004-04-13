توافق ايران و آمريكا براي حل بحران مقتدي صدر

به گزارش خبرگزاري مهر، نجاح محمد علي خبرنگار ابوظبي در تهران به نقل از آنچه وي منابع موثق و آگاه خوانده، از وجود توافق غير مستقيم ميان تهران و واشنگتن براي مهار شبه نظاميان مقتدي صدر در عراق خبر داد.

به ادعاي منابع خبرنگار ابوظبي، ابراهيم الاشيقر الجعفري سخنگوي حزب الدعوه اسلامي و عضو شوراي حكومت انتقالي عراق در سفر اخيرش به تهران و ديدار با مقامات بلند پايه، اين توافق تهران واشنگتن را ترتيب داده است.

خبرنگار ابوظبي در ادامه ادعاهاي خود مي گويد: توافقنامه مشترك در برخي بندهاي خود بر اين تاكيد مي كند كه دولت آمريكا از متهم كردن ايران به تحريك جريان مقتدي صدر و اتهام دست داشتن تهران در ناآرامي هاي اخير دست بردارد و از تصميم اخراج حسين كاظمي قمي كاردار ايران در بغداد صرف نظر كند، هرچند وي در بغداد به فعاليت خود ،به رغم تصميم نوري بدران وزير كشور مستعفي عراق ادامه مي دهد.

به گفته خبرنگار شبكه ابوظبي اظهارات آدام ارلي سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا كه ايران را از هرگونه دخالت در حوادث اخير عراق تبرئه كرد با استقبال مقامات ايران روبرو شد و حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت خارجه اين كشور شايعه احتمال پناهنده شدن مقتدي صدر به ايران را در حالي رد كرد كه مقتدي صدر نيز با انديشه پناهندگي به ايران مخالفت كرده بود.

آدام ارلي تصريح كرده بود هيچ دليلي كه ثابت كند ايران در عراق دخالت مي كند، وجود ندارد.

ارلي در كنفرانس روزانه خود در پاسخ به سوالي در مورد احتمال حمايت جمهوري اسلامي ايران از مقتدي صدر و جريان وي تصريح كرد هرچند گزارش ها و اخبارمختلفي مبني بر دخالت ايران در امور عراق به ما رسيده است اما هيچ مدرك و دلايل قوي و محكم كه اين خبرها و ادعاها را تاييد كند، نداريم.

سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا تاكيد كرد هيچ يك از همسايگان عراق از جمله ايران از بي ثبات بودن اوضاع عراق نفع نمي برند و منافع آنها در ثبات عراق نهفته است.

وي افزود: ما(و ايران) منافع مشترك در مورد تثبيت اوضاع و برقراري امنيت در عراق داريم.

خبرنگار ابوظبي مدعي شد اصلاح طلبان ايران مخالف حمايت از جريان مقتدي صدر و خواستارعدم توجه ايران به وي هستند و تمايل دارند كه تهران نقش آرام كننده را ايفاء نمايد تا به عنوان بازيگر اساسي براي دستيابي به دستاوردهاي ارزشمند مطرح شود، كه از اين طريق مي تواند آمريكا را از انديشه طرح هاي نظامي براي حمله نظامي در آينده بر ضد ايران منصرف كرده و باعث پايان دخالت هاي آمريكا در امور داخلي ايران شود.

خبرنگار ابوظبي ادعاهاي خود را با اظهارات محمد خاتمي رئيس جمهور ايران كه ضمن حمايت از آيت الله علي سيستاني از جريان مقتدي صدر بدون اشاره مستقيم به نامش انتقاد كرده بود و شيعه را ميانه رو خوانده بود، مرتبط خواند.

اين خبرنگار در ادامه ادعاهاي خود مي گويد: درطرف مقابل جريان محافظه كاران بر حمايت از مقتدي صدر تاكيد كرده و جريان وي را شجاع و بي باك توصيف نموده و خواستار استمرار آن تا پايان اشغال عراق شده است.

شبكه ابوظبي به نقل از تحليلگران ، در حالي كه آمريكا به صراحت ايران را از اتهام دخالت در حوادث اخيرعراق و بويژه جريان مقتدي صدر تبرئه و بيگناه خوانده ، مدعي است : ايران به اين دليل جريان مقتدي صدر را تحريك مي كند تا قدرت را در شهرهاي جنوبي از دست نيروهاي بلغاري والسالوادوري و اسپانيايي و اوكرايني تا پيش از 30 ژوئن يعني زمان انتقال قدرت به عراقي ها در دست گيرد.

ادعاهاي اين رسانه عربي در حالي مطرح مي شود كه ايران تاكنون كليه كمك ها و مساعدت هاي خود را در راستاي منافع ملت عراق بكار گرفته است و اگر هم اين شايعات صحت داشته باشد بيانگر نقش انكار ناپذير ايران در تحولات عراق است.

شبكه ابوظبي چندي پيش هم مدعي اخراج كاردار سفارت ايران از بغداد و خروج وي از عراق شده بود.







