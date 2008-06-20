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۳۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۲۵

150 هزار راس دام در دامغان واکسینه شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان دامغان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 150هزار راس دام شامل گوسفند و بز در دامغان واکسینه شدند.

علی اکبر غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان اظهار داشت: این تعداد دام سبک و سنگین در مقابل بیماریهای آبله و شاربن واکسینه شدند.

وی یادآور شد: شبکه دامپزشکی شهرستان دامغان با هدف مبارزه و پیشگیری از بیماریهای واگیر دار دامی امسال این تعداد دام را واکسینه کرده است.

غلامی بیان داشت: همچنین امسال 1200 لیتر سم به صورت رایگان برای مبارزه با انگل های داخلی و خارجی دام در مناطق محروم که در اولویت قرار دارند، توزیع شده است.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان دامغان با بیان اینکه تاکنون هیچگونه بیماری خاصی در بین دامهای موجود شهرستان دامغان مشاهده نشده است، گفت: طرح پیشنهادی تزریق داروهای تقویتی، ترمیم حمامهای ضد کنه و مکملهای درمانی برای کاهش عوارض خشکسالی در صورت موافقت فرمانداری دامغان به زودی اجرا می شود.

کد مطلب 701667

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