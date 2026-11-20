به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که افراد بین ۱۸ تا ۲۴ سال با مشکلات خلقی که به ندرت از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند، وضعیت روانی سالم تری دارند.

تیم تحقیق به سرپرستی «دای هی هان»، استادیار علوم رفتاری، اجتماعی و آموزش بهداشت در دانشگاه اموری در آتلانتا، نتیجه‌گیری کرد: «یافته‌ها نشان می‌دهند که کاهش استفاده از رسانه‌های اجتماعی ممکن است یک هدف قابل تغییر برای پیشگیری و مداخله زودهنگام در بزرگسالان جوان با علائم بالا و استفاده مکرر باشد.»

محققان گفتند، تحقیقات قبلی استفاده مکرر از رسانه‌های اجتماعی را با آنچه که پزشکان «مشکلات درونی‌سازی» می‌نامند، مرتبط دانسته‌اند، که در آن پریشانی عاطفی درونی منجر به علائم افسردگی یا اضطراب می‌شود.

به گفته محققان، با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا کاهش استفاده از رسانه های اجتماعی به جوانانی که در حال حاضر با مشکلات خلقی دست و پنجه نرم می کنند کمک می کند یا خیر.

برای مطالعه جدید، محققان از داده‌های ارزیابی دخانیات و مطالعه سلامت استفاده کردند که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ اجرا شد. اگرچه این مطالعه عمدتاً برای بررسی اثرات تنباکو بر سلامتی انجام شد، اما این مطالعه همچنین استفاده از رسانه‌های اجتماعی و سلامت روان شرکت‌کنندگان را هم ردیابی کرد.

محققان در این مطالعه روی تقریباً ۲۴۰۰ جوان با سطوح بالاتر مشکلات درونی سازی تمرکز کردند که همچنین در طول برنامه روزانه خود به طور مکرر از رسانه های اجتماعی استفاده می کردند.

نتایج نشان داد کسانی که رسانه های اجتماعی را کاهش داده بودند با بهبود علائم افسردگی، اضطراب و استرس خود مواجه شدند.

دکتر «عاطق اسماعیل»، روانپزشک در مرکز پزشکی نورث ول کوهن در نیویورک، گفت: «این نتایج شواهد محکمی را ارائه می دهد که نشان می دهد کنار گذاشتن رسانه های اجتماعی ممکن است به بزرگسالان جوانی که با مشکلات سلامت روان دست و پنجه نرم می کنند کمک کند.»

اسماعیل گفت: «لایک‌ها، کامنت‌ها و اشتراک‌گذاری‌هایی که مردم از طریق رسانه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند، به مغز آنها دوپامین می‌دهد، یک ماده شیمیایی مغز که پاداش و انگیزه را تعدیل می‌کند.»

او گفت: «این وضعیت باعث تقویت تعامل و این نوع بررسی های اجباری می شود که ما گاهی اوقات نوجوانان و بزرگسالان جوان و همچنین بزرگسالان را می بینیم که انجام می دهند.»

اسماعیل در ادامه افزود: «با این مشکل در قطع ارتباط، و حتی نوعی برنامه‌ریزی و تمایل بیشتر به این پاداش‌های دوپامین، نوجوانان به استفاده از رسانه‌های اجتماعی، گاهی اوقات تا دیروقت یا شب ادامه می‌دهند. این کار باعث اختلال در روال عادی خواب و زمان خواب، تکالیف و زمان مطالعه و زمان کار و گاهی اوقات حتی اجتماعی شدن افراد می‌شود.»

او گفت که این اختلالات می تواند عملکرد مدرسه، خواب، تغذیه سالم، ورزش را مختل کند و ممکن است به استرس، اضطراب و افسردگی منجر شود یا بدتر کند.

با این حال، محققان هشدار دادند که ترک رسانه های اجتماعی برای جوانان افسرده یا مضطرب ممکن است امری دشوار باشد.

اسماعیل افزود: «تنظیم پنجره‌های زمانی خاص برای استفاده از رسانه‌های اجتماعی می‌تواند کمک کند به‌ویژه برای افرادی که تمایل دارند به مرور زمان در شبکه‌های اجتماعی بپردازند یا تمایل دارند برای مدت طولانی در رسانه‌های اجتماعی حضور داشته باشند تا جایی که در عملکرد روزمره آنها اختلال ایجاد نکند».