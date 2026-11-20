به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع سعودی اعلام کردند که در پی حمله پهپادی، صدای چند انفجار در مناطق مختلف جنوب عربستان شنیده شده است.

همزمان رسانه‌های سعودی از فعال شدن سامانه هشدار اضطراری در شهر أبها و خمیس مشیط برای آگاه‌سازی ساکنان درباره احتمال وقوع خطر خبر دادند.

ائتلاف سعودی مدعی شد که یک فروند موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی ارتش یمن به سمت منطقه جنوبی عربستان را رهگیری و منهدم کرده است.

حملات مجدد عربستان به صنعاء

رسانه‌های یمنی از حملات مجدد عربستان به صنعاء پایتخت این کشور خبر دادند.

در این حملات انبار لاستیکی که ساعاتی قبل هدف قرار گرفته بود و همچنین یک انبار مواد غذایی هدف قرار گرفت.

