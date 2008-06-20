صنعت پالاستیک در کشور 35 درصد افزایش تولید و مصرف داشته است

قاسمعلی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر صنعت پلاستیک با 35 درصد افزایش تولید و مصرف همراه است که انعطاف پذیری، وزن و کاربرد آن از عمده دلایل رشد صنعت پلاستیک است.

اسلامی بیان داشت: با وجود قدمت کم صنعت پلاستیک در مشهد، در حال حاضر 350 واحد در بخش صنعت و300 واحد صنفی تولیدی در مشهد فعال هستند.

وی ادامه داد: همجواری خراسان با کشورهای آسیای میانه و افغانستان و پاکستان باعث شده شرایط خاصی برای تولیدات پلاستیکی در این استان ایجاد شود که به لحاظ کمی و کیفی قابل رقابت هستند.

اسلامی با اشاره به رویکرد دولت نسبت به این صنعت خاطرنشان کرد: وزارت صنایع و معادن، صنعت پلاستیک را به عنوان یکی از 11 گروه شتاب دهنده صنعت مطرح کرده است.

اسلامی با بیان اینکه 130 درصد افزایش توان تولید بر اثر افزایش بی رویه قیمت به یک سوم کاهش یافته است، گفت: اگر این روند ادامه یابد در بخش کارآفرینی و صادرات با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی افزود: در حال حاضر 5/6 میلیون تن پلی اتیلن در کشور تولید می‌شود که این میزان تولید توجه بیشتری به صنایع تبدیلی را می طلبد.