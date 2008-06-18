متکی در گفتگو با لوموند : امکان ایجاد نگاه جدید به موضوع هسته ای/ایران به دنبال خریدن زمان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی اخیرا درگفتگو با روزنامه لوموند در پاسخ به سئوالی درباره شایعات مبنی بر اقدام نظامی آمریکا علیه ایران گفت : جرج بوش رئیس جمهور آمریکا درآخرین سفرش به اروپا به سر می ‌برد وهر چیزی که می‌ گوید و هر کاری که انجام می‌دهد، باید براساس استفاده‌ های انتخابات داخلی تعبیر کرد؛ در واشنگتن حلقه تصمیم گیرنده وجود ندارد. در هر حال ما فکر نمی کنیم که آمریکا توان تحمل یک رویارویی منطقه‌ ای جدید را داشته باشد.

متکی دراین مصاحبه با اشاره به اینکه ایران به دنبال زمان خریدن نیست، گفت: ما دنبال چانه زنی برای طول دادن زمان و سود بردن از موقعیت نیستیم و چیزی که به ما انگیزه می دهد تمایل برای برقراری گفتگو است، اما اعتماد باید درهر دو مسیر برقرار شود.

وی افزود: ایران "به حقوق و الزامات منطقه‌ ای و بین المللی خود متعهد است و با ارایه بسته پیشنهادی اخیرش تمام گامهای لازم را در این مسیر برداشت.

وزیر امور خارجه ایران که قبل از سفر خاویر سولانا،مسئول سیاست خارجی اروپا به تهران سخن می گفت، با اشاره به بسته پیشنهادی جامع ایران و نیز بسته پیشنهادی 1+5 گفت: این دو بسته باید محورهای مشترکی داشته باشند و این می‌تواند نگاه جدیدی را درباره پرونده هسته ای ایران ایجاد کند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره تحریمهای بین المللی علیه ایران که تاکنون در قالب سه قطعنامه جمهوری اسلامی تحمیل شده است آنها را "ناکارآمد" خواند و خاطر نشان کرد: ما بر این باوریم که آمریکایی‌ها در نهایت فهمیده‌اند که تحریمها هیچ نتیجه‌ای نداشته است و به شکست منجر خواهد شد.

متکی با بیان اینکه زمان تحریمها گذشته است، ادامه داد: این ادبیات متعلق به سالهای 1960 و1970 است .وی درادامه این گفتگو با تاکید بر "پویایی" و " سرزندگی" اقتصاد ایران اظهار داشت: اصلاحات اساسی در جریان است و قصدشان بهبود آسایش مردم و فقر است.

متکی درباره اعلام مذاکرات غیرمستقیم دولتهای رژیم صهیونیستی و سوریه تصریح کرد: حق سوریه برای دراختیار داشتن دوباره قلمروهایی که متعلق به آن است مسلم است و این امر سوریه را در منطقه تقویت می کند.



وی تاکید کرد رژیم صهیونیستی باید مزارع شبعا را به لبنان و بلندیهای جولان را به سوریه باز گرداند.

متکی درباره فرانسه نیز بیان داشت : ایران تلاشهای بسیاری انجام داده است تا فرانسه بتواند در منطقه نقش ایفا کند.

وی با تاکید براینکه فرانسه در سیاستش در خاورمیانه موفق نبوده است درباره لبنان افزود: ارتباط تنگاتنگ میان سیاست فرانسه و سیاست آمریکا و جستجو نکردن یک راه حل جهانی سبب شده است که فرانسه به قدر کافی به ویژه در لبنان ریسک و اقدام نکند.

وزیر امورخارجه ایران اظهار داشت : فرانسه فقط سیاست کشورهای دیگر را که شکست خورده‌اند دنبال کرده ،در حالی که دیپلماسی واقعی مستلزم پختگی، منطق و شکیبایی بیشتری است.

متکی درباره این موضوع که آیا تهران به گشایشی که در روابط فرانسه با دمشق ایجاد شده درباره روابط پاریس - تهران امیدوار است یا خیر؟ گفت : ایران هر آنچه را که می‌تواند برای تصحیح سیاست فرانسه که هنوز به نقطه تعادل و پختگی نرسیده انجام می‌دهد.

وی افزود: امیدواریم این‌ها به نتیجه برسد و فرانسه بتواند با دوستان واقعی‌اش روابطی مبتنی بر احترام به منافع دو جانبه داشته باشد.

متکی درباره باراک اوباما نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که برای گفتگو با ایران ابراز تمایل کرده است یادآور شد : نمی‌خواهم برای این نامزدها مشکل درست کنم.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه باید خواست مردم آمریکا را در نظر داشت، اظهار داشت : تعبیر ما این است که رئیس جمهور آینده باید به انتظارات مردم آمریکا پاسخ دهد و روشن است مردم آمریکا تغییر اساسی به ویژه در سیاست خارجی کشورشان را خواستارند.