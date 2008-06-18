مدارس شهرستان قلعه گنج مقاوم سازی می شوند

محمد حیدری در گفتگو با مهر اظهار داشت: 90درصد از طرحهای مصوب سفر هیات دولت به شهرستان قلعه گنج با هزینه35 میلیارد تومان تکمیل و بقیه تاپایان سال جاری به اتمام می رسد.

وی تصریح کرد: 46 طرح در قالب گسترش فضاهای آموزشی شهرستان قلعه گنج از سال گذشته در این شهرستان آغاز شده است و دانش آموزان شهرستان قلعه گنج از سال تحصیلی جدید در مدارس مقاوم به تحصیل مشغول می شوند.

حیدری با اشاره به ساماندهی مدارس کپری این شهرستان خاطر نشان کرد: 27پروژه از این طرحها مربوط به ساخت مدارس مقاوم و جایگزینی با مدارس کپری است.

وی گفت: این طرح ها شامل بازسازی پنج مدرسه تخریبی و ساخت 33 مدرسه مقاوم و 8 معلم سرا و سالن چند منظوره است.