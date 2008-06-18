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۲۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۳۵

مدارس شهرستان قلعه گنج مقاوم سازی می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان قلعه گنج گفت: با اتمام پروژه های سفر هیئت دولت دو هزار دانش آموز شهرستان قلعه گنج سال تحصیلی جدید را در کلاسهای مقاوم آغاز می کنند.

محمد حیدری در گفتگو با مهر اظهار داشت: 90درصد از طرحهای مصوب سفر هیات دولت به شهرستان قلعه گنج با هزینه35 میلیارد تومان تکمیل و بقیه تاپایان سال جاری به اتمام می رسد.

وی تصریح کرد: 46 طرح در قالب گسترش فضاهای آموزشی شهرستان قلعه گنج از سال گذشته در این شهرستان آغاز شده است و دانش آموزان شهرستان قلعه گنج از سال تحصیلی جدید در مدارس مقاوم به تحصیل مشغول می شوند.

حیدری با اشاره به ساماندهی مدارس کپری این شهرستان خاطر نشان کرد: 27پروژه از این طرحها مربوط به ساخت مدارس مقاوم و جایگزینی با مدارس کپری است.

وی گفت: این طرح ها شامل بازسازی پنج مدرسه تخریبی و ساخت 33 مدرسه مقاوم و 8 معلم سرا و سالن چند منظوره است.

 

کد مطلب 701745

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