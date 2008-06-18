سالانه به طور میانگین 28 هزار تن قارچ در کشور تولید می شود

محمدرضا جهانسوز در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش پرورش و تولید قارچ دارای مزیتهای بسیار بالایی است باید با تلاش بیشتر شاهد ایجاد مجتمع های مناسب و دارای تولید بالاتر از متوسط جهانی و تولید قارچ سالم باشیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: در صورت تامین اعتبار لازم برای راه اندازی و اجرای پروژه ها، بهره برداری از پروژه ها گسترش می یابد و در پایان برنامه پنج ساله باید تکنولوژی های جهانی و دانش بومی در کشور افزایش یابد.

معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: استان تهران به ویژه در بخش صنایع لبنی در سطح ملی دارای جایگاه ویژه است همچنین در زمینه گلخانه ها و تولید فرآورده های گل و گیاه دارای توانمندی بسیار بالایی است.

وی یادآور شد: شهریار رتبه اول تولید قارچ را در کشور و استان تهران دارد و با توجه به اینکه استان تهران، خود از مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و دامداری است باید تمام توانمندی و پتانسیل استان برای تولید محصولات به کار گرفته شود و در این راستا استفاده از توان بخش خصوصی موثر خواهد بود.

این مسئول اظهار امیدواری کرد: در زمینه های مختلف با بهره مندی ازتوانمندی موجود در کشور همچنین استفاده از توان موسسات علمی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاهها و گسترش دانش بومی کشور با همت و حضور کارشناسان بخشهای اجرایی پروژه های زیادی برای مقابله با پدیده خشکسالی استخراج شود.

جهانسوز تصریح کرد: برای اجرای طرحها باید برنامه ریزی و بودجه مناسب در نظر گرفته شود همچنین علاوه بر به وجود آوردن فرهنگ مناسب در زمینه تولید باید فرهنگ کشاورزی در کشور با توجه به محدودیتهای اقلیمی تنظیم و اجرا شود.