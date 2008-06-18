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۲۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۵۱

ساخت باند دوم محور مشهد - فریمان آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی از آغاز عملیات اجرایی قسمتی دیگر از باند دوم محور مشهد - فریمان خبر داد.

محمد رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با حضور مسئولان وزارت راه و ترابری و مدیران استانی احداث قطعه سوم از باند دوم مشهد - فریمان در حد فاصل تپه سلام تا سنگ بست کلنگ زنی شد.

معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی این قطعه را قسمتی از محورمشهد، تربت جام، تایباد، دوغارون خواند که یکی از محورهای شریانی کشور است که مرکز استان را به نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان وصل می کند.

اکبری اظهار داشت: تکمیل باند دوم محور مشهد، فریمان، تربت جام مهمترین اولویت راهسازی استان در سال 87 هستند.

کد مطلب 701754

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