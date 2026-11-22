حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی سه بر صفر پرسپولیس مقابل پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر اظهار داشت: پرسپولیس خوب بازی کرد و توانست به یک پیروزی ارزشمند برسد. به نظرم این برد از چند جهت برای تیم اهمیت داشت. هم سه امتیاز را به دست آورد و هم توانست دروازه خود را بسته نگه دارد. اینکه یک تیم بتواند بدون دریافت گل از زمین خارج شود، به‌خصوص برای پرسپولیس که در هفته‌های اخیر مشکلاتی در خط دفاعی داشته، اتفاق مهمی است.

وی ادامه داد: البته نباید تصور کنیم با یک برد سه بر صفر تمام مشکلات دفاعی پرسپولیس برطرف شده است. هنوز ایراداتی در این خط وجود دارد که باید بررسی شود. قطعاً کادرفنی بازی را به‌دقت آنالیز می‌کند و نقاط ضعف را می‌بیند. مهم این است که پرسپولیس از چنین مسابقاتی درس بگیرد و اجازه ندهد مشکلاتی که در بازی‌های قبلی داشته دوباره تکرار شود. بسته ماندن دروازه اتفاق خوبی است، اما حفظ این شرایط در مسابقات بعدی اهمیت بیشتری دارد.

پیشکسوت پرسپولیس درباره گلزنی علی علیپور در این مسابقه نیز گفت: گلزنی علیپور برای پرسپولیس بسیار مهم بود. او مهاجم باتجربه‌ای است و طبیعتاً از یک مهاجم در تیمی مثل پرسپولیس انتظار می‌رود که در مسابقات مختلف گلزنی کند. وقتی مهاجم تیم پس از مدتی دوباره به گل می‌رسد از نظر روحی شرایط بهتری پیدا می‌کند و اعتمادبه‌نفسش افزایش می‌یابد. این اتفاق فقط برای خود بازیکن مهم نیست و می‌تواند به کل تیم کمک کند. امیدوارم علیپور این روند را ادامه بدهد و در بازی‌های آینده هم برای پرسپولیس گل بزند.

درخشان با وجود تمجید از عملکرد سرخپوشان مقابل پیکان، مشکل اصلی این تیم را نوسان در نتیجه‌گیری دانست و تأکید کرد: مسئله‌ای که همچنان درباره پرسپولیس وجود دارد، نداشتن ثبات در نتایج است. تیمی که می‌خواهد قهرمان شود و بارها هم این هدف را اعلام کرده، نمی‌تواند یک مسابقه را ببرد و در بازی بعد امتیاز از دست بدهد. قهرمانی با چند برد مقطعی به دست نمی‌آید. شما باید در طول یک فصل شرایط باثباتی داشته باشید و بتوانید در مسابقات مختلف امتیاز جمع کنید.

وی افزود: پرسپولیس تیم کوچکی نیست که بخواهد به چنین شرایطی عادت کند. هواداران از این تیم انتظار دارند همیشه برای برد وارد زمین شود. ممکن است در فوتبال روزهای خوب و بد داشته باشید، اما حتی در روزهایی که تیم خوب بازی نمی‌کند، نباید به‌راحتی امتیاز از دست بدهد. یک تیم مدعی باید بتواند در بدترین شرایط هم نتیجه را مدیریت کند و حداقل به یک تساوی برسد. این تفاوت تیمی است که برای قهرمانی می‌جنگد با تیمی که صرفاً به دنبال کسب جایگاه مناسب در جدول است.

سرمربی پیشین پرسپولیس با اشاره به اهمیت ادامه فصل خاطرنشان کرد: هنوز مسابقات زیادی باقی مانده و فرصت برای جبران وجود دارد، اما نباید این موضوع باعث شود تیم از کنار امتیازهای ازدست‌رفته به‌سادگی عبور کند. لیگ برتر رقابت نزدیکی دارد و تیم‌های مدعی منتظر لغزش یکدیگر هستند. اگر پرسپولیس در چند مسابقه متوالی نتواند نتیجه بگیرد رقبا از این فرصت استفاده می‌کنند و جبران فاصله در جدول دشوار می‌شود.

درخشان در پایان گفت: برد مقابل پیکان اتفاق خوبی بود و بازیکنان باید از نظر روحی با انگیزه بیشتری به کارشان ادامه بدهند اما نباید با یک پیروزی همه‌چیز را تمام‌شده بدانند. پرسپولیس باید همین کیفیت و تمرکز را در مسابقات بعدی هم حفظ کند. برای رسیدن به قهرمانی، مهم‌تر از یک برد پرگل، استمرار در عملکرد و نتیجه‌گیری است. این تیم باید مدام برنده شود و اگر در روزی شرایط خوبی نداشت، دست‌کم اجازه ندهد شکست بخورد.