خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمود نواصر: موقعیت جغرافیایی چوئبده و اروندکنار، نزدیکی به بندر بزرگ فاو عراق و برخورداری از ظرفیت‌های تجاری، دریایی و کشاورزی، ضرورت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این منطقه را به یکی از موضوعات مهم توسعه شهرستان آبادان تبدیل کرده است.

چوئبده و اروندکنار به دلیل قرار گرفتن در حاشیه رودخانه های اروندرود و بهمنشیر و برخورداری از موقعیت مرزی از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تجارت دریایی، حمل ‌و نقل، صادرات محصولات کشاورزی، شیلات، صنایع تبدیلی و مبادلات تجاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس برخوردار هستند؛ ظرفیت‌هایی که می‌توانند زمینه شکل‌گیری یک کانون اقتصادی و صنعتی جدید در جنوب غرب کشور را فراهم کنند.

یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌روی این مناطق، توسعه بندر بزرگ فاو عراق است؛ پروژه‌ای بین‌المللی با سرمایه‌گذاری بیش از ۶ میلیارد دلار و ظرفیت نهایی حدود ۷.۵ میلیون کانتینر۲۰ فوتی در سال که با هدف تقویت جایگاه عراق در تجارت و ترانزیت بین‌المللی در حال اجرا است.

عراق در چارچوب این پروژه به دنبال جذب جریان تجاری کشورهای شرق آسیا و ایجاد مسیری برای انتقال کالا به ترکیه، مدیترانه و اروپا است؛ مسیری که می‌تواند بر معادلات حمل‌ و نقل و تجارت منطقه تأثیرگذار باشد.

نزدیکی چوئبده و اروندکنار به بندر فاو، امکان بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی این پروژه در حوزه تجارت دریایی، حمل‌ و نقل، خدمات بندری، لجستیک و گردشگری را فراهم می‌کند. همچنین موقعیت مرزی این مناطق می‌تواند زمینه توسعه مبادلات تجاری و ایجاد پیوندهای اقتصادی گسترده‌تر با بازار عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم سازد.

در این میان، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی چوئبده و اروندکنار می‌تواند به ‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی توسعه اقتصادی شهرستان آبادان مورد توجه قرار گیرد. بر اساس ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد این مناطق در شهرستان‌های دارای استعداد و توان اقتصادی امکان‌پذیر است و مطابق تبصره ۲ همین ماده، تأسیس مناطق ویژه اقتصادی جدید به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.

همجواری چوئبده و اروندکنار با منطقه آزاد اروند نیز به‌ خودی ‌خود مانع قانونی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نیست و با تعریف مأموریت‌های مکمل، امکان تقویت زنجیره فعالیت‌های اقتصادی در جنوب غرب کشور وجود دارد.

در صورت تحقق این طرح، ایجاد یک شهرک صنعتی بسیار وسیع و مدرن با زیرساخت‌های مناسب، دسترسی‌های تجاری و امکانات پشتیبانی تولید می‌تواند از محورهای اصلی توسعه منطقه باشد. استقرار صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، صنایع مرتبط با شیلات و آبزی‌پروری و همچنین صنایع انرژی با رویکرد صادرات‌محور از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌توان در طراحی الگوی اقتصادی چوئبده و اروندکنار مورد توجه قرار داد.

توسعه زیرساخت‌های بندری، ایجاد پایانه‌های تجاری و سردخانه‌های صادراتی، تقویت حمل‌ و نقل دریایی و زمینی و فراهم کردن بستر فعالیت شرکت‌های تولیدی و بازرگانی نیز می‌تواند به تکمیل این ساختار اقتصادی کمک کند. بهره‌گیری هدفمند از موقعیت مرزی چوئبده و اروندکنار و نزدیکی به بازار عراق، امکان شکل‌گیری زنجیره‌ای از تولید، فرآوری، مبادله و انتقال کالا را فراهم خواهد کرد.

مطالعات کارشناسی پیش ‌نیاز اجرای طرح‌های جدید است

خسرو پیرهادی، فرماندار ویژه آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چوئبده و اروندکنار در شهرستان آبادان از ظرفیت‌های عظیم اقتصادی به‌ ویژه در حوزه تجارت آبی و کشاورزی برخوردار هستند و باید به‌ گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که این ظرفیت‌ها نقش مؤثری در بهبود معیشت مردم منطقه داشته باشند.

وی در خصوص پیشنهاد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی چوئبده و اروندکنار، توضیح داد: قطعاً برای اجرای طرح‌های جدید، ابتدا باید مطالعات لازم انجام شود و ابعاد مختلف موضوع به‌ صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

فرماندار ویژه آبادان با تأکید بر ضرورت بررسی همه ‌جانبه طرح‌های توسعه‌ای عنوان کرد: مطالعات باید موضوعاتی از جمله مسائل حقوقی، آسیب ‌شناسی، آینده‌نگری، برنامه‌ریزی، هزینه‌های اجرایی و دستاوردهای احتمالی را شامل شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای شناخت دقیق ظرفیت‌ها و شرایط موجود صورت گیرد.

پیرهادی افزود: اجرای طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای باید با در نظر گرفتن شرایط منطقه، ظرفیت‌های موجود و منافع عمومی دنبال شود تا ضمن ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های اقتصادی، آثار مثبت آن در زندگی و معیشت مردم نیز نمایان شود.

وی تأکید کرد: دولت برای توسعه همه نقاط شهرستان آبادان از جمله چوئبده و اروندکنار اهتمام ویژه دارد.

بخش خصوصی خواستار اقدام فوری

همچنین سیدابراهیم یعقوب‌ پور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی چوئبده و اروندکنار یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی است و انتظار می‌رود دولت با قید فوریت، این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: بخش خصوصی خواهان آن است که این مطالبه از مرحله پیشنهاد و بررسی‌های اداری عبور کند و با تعیین نقشه راه و زمان‌بندی مشخص، فرآیند قانونی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی چوئبده و اروندکنار با سرعت دنبال شود.

یعقوب پور گفت: هدف، شکل‌گیری بستری واقعی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی است تا ظرفیت‌های این مناطق به فرصت‌های بالفعل تولید و اشتغال تبدیل شوند.

افزایش محدوده منطقه آزاد اروند

آرشام افشار توس، یک کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چوئبده و اروندکنار از مناطق استراتژیک شهرستان آبادان هستند که با وجود برخورداری از موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجه، تاکنون از برخی فرصت‌های توسعه‌ای بهره‌مند نشد.

وی افزود: شهر آبادان در محدوده منطقه آزاد اروند قرار دارد اما اروندکنار، چوئبده و برخی دیگر از مناطق تابع شهرستان خارج از این محدوده هستند. این وضعیت موجب شده بخشی از روند توسعه اقتصادی به سمت محدوده منطقه آزاد هدایت شود و مناطق خارج از آن با محدودیت در بهره‌مندی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه مواجه شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به محدوده منطقه آزاد اروند تصریح کرد: افزایش محدوده منطقه آزاد به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود و از نظر کارشناسی، راهکار مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای این مناطق نیست؛ ایجاد منطقه ویژه اقتصادی چوئبده و اروندکنار می‌تواند به‌ عنوان الگویی مکمل، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی و اقتصادی این منطقه را فراهم کند.

افشار توس ادامه داد: تمرکز بخش قابل توجهی از فعالیت‌های منطقه آزاد اروند بر مرز شلمچه قرار گرفته و چوئبده و اروندکنار از منافع متناسب با ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی خود برخوردار نشده‌اند. ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این محدوده می‌تواند ضمن ایجاد توازن در روند توسعه شهرستان به تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در جنوب غرب کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم مرزنشین کمک کند.

وی با اشاره به پیشرفت پروژه بندر بزرگ فاو عراق عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن این مگاپروژه به مراحل پایانی، فرصت برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری آن اهمیت ویژه‌ای دارد و دولت باید ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، چوئبده و اروندکنار را به‌ عنوان یکی از اولویت‌های توسعه‌ای شهرستان آبادان در دستور کار قرار دهد.

تبدیل به قطب فناوری‌های نوین شیلات ایران

فروغ محمدی کارشناس بهداشت آبزیان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های شیلاتی در برنامه‌ریزی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی چوئبده و اروندکنار اظهار کرد: توسعه این مناطق نباید صرفاً به حوزه‌هایی مانند صنعت، گردشگری و کشاورزی محدود شود و در واقع شیلات نیز باید به‌ عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت و سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: شهرستان آبادان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه شیلات برخوردار است و با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی چوئبده و اروندکنار و فراهم شدن زیرساخت‌ها و بسترهای لازم می‌توان به یکی از قطب‌های فناوری‌های نوین شیلات در کشور تبدیل شد. این ظرفیت تنها به فعالیت‌های سنتی صید و صیادی محدود نیست و زمینه توسعه آبزی‌پروری، استفاده از روش‌های نوین تولید و ایجاد زنجیره‌های ارزش در این بخش را نیز فراهم می‌کند.

این کارشناش بهداشت آبزیان با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجربه شرکت‌های مشاور در این حوزه افزود: شرکت‌های مشاور توانمندی در تهران فعالیت می‌کنند که می‌توانند در طراحی و اجرای طرح‌های توسعه شیلات، انتقال فناوری و تدوین برنامه‌های تخصصی برای چوئبده و اروندکنار نقش‌ آفرینی تخصصی و حرفه‌ای کنند.

مشوق‌های اقتصادی

همچنین یاشار معتضدی، یک فعال اقتصادی صنعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چوئبده و اروندکنار در شهرستان آبادان به دلیل برخوردار نبودن از مشوق‌ها و مزیت‌های اقتصادی منطقه آزاد اروند در مقایسه با شهرک‌های صنعتی واقع در محدوده‌های برخوردار از این امتیازات، جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاران دارند.

وی افزود: سرمایه‌گذاران به ‌طور طبیعی مناطقی را برای فعالیت اقتصادی و صنعتی انتخاب می‌کنند که از مشوق‌ها، تسهیلات و مزیت‌های بیشتری برخوردار باشند و بتوانند بازدهی مناسب‌تری از سرمایه‌گذاری خود به دست آورند.

این فعال اقتصادی صنعتی تصریح کرد: نبود مشوق‌های لازم موجب شده جذابیت چوئبده و اروندکنار در شهرستان آبادان برای جذب سرمایه‌گذاری به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند؛ موضوعی که ضرورت اتخاذ تدابیر جدید برای ایجاد مزیت‌های رقابتی و فراهم کردن شرایط مناسب فعالیت اقتصادی در این منطقه را دوچندان می‌کند.

معتضدی با تأکید بر ضرورت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی چوئبده و اروندکنار ادامه داد: شکل‌گیری چنین منطقه‌ای می‌تواند با فراهم کردن مشوق‌ها و بسترهای مناسب اقتصادی، زمینه سرازیر شدن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این نقطه مهم و راهبردی کشور را فراهم کند.

صیادان چوئبده و اروندکنار در حال مهاجرت به آبادان

در عین حال جاسم غبیشاوی، یک صیاد اهل چوئبده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش زیادی از صیادان چوئبده و اروندکنار به‌ دلیل کاهش فرصت‌های فعالیت و درآمد، بیکار شده‌اند و برخی از آن‌ها برای تأمین معاش خانواده‌های خود ناچار به مهاجرت به شهر آبادان هستند.

وی افزود: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی چوئبده و اروندکنار می‌تواند زمینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌های تولیدی و ایجاد اشتغال برای ساکنان منطقه فراهم کند. انتظار داریم این موضوع با جدیت از سوی مسئولان شهرستان آبادان در سطح کلان پیگیری شود.

این صیاد اهل چوئبده ادامه داد: در صورت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی چوئبده و اروندکنار و فراهم شدن زیرساخت‌ها و حمایت‌های لازم، مردم بومی و صیادان می‌توانند با سرمایه‌گذاری در حوزه شیلات، حوضچه‌های پرورش آبزیان ایجاد کنند و به تولید ماهی و میگو روی بیاورند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به روند توسعه بندر فاو عراق؛ تسریع در بررسی ظرفیت‌های اقتصادی چوئبده و اروندکنار و تدوین برنامه‌ای عملیاتی برای بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی این مناطق اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در این مسیر، فرمانداری ویژه آبادان، نمایندگان شهرستان آبادان در مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اقتصادی استان خوزستان می‌توانند با پیگیری موضوع در سطح ملی، زمینه تحقق این طرح را فراهم کنند.

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی چوئبده و اروندکنار در شهرستان آبادان، در صورت ایجاد بستر زیرساخت‌ها و فراهم شدن الزامات قانونی، می‌تواند زمینه افزایش اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌های صنعتی و تقویت جایگاه تجاری شهرستان آبادان را فراهم کند و این منطقه را به یکی از کانون‌های مهم تولید، صنعت، کشاورزی، تجارت دریایی، گردشگری و اقتصاد مرزی در جنوب غرب ایران تبدیل کند.