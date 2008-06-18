به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس محمد هادی حیدرزاده ، مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست ، صبح امروز درچهارمین کارگاه آموزشی اقتصاد محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار ، گفت : اقتصاد محیط زیست مقوله جدیدی است که با گذر زمان و به دنبال تفکر توسعه پایدار در نظام های برنامه ریزی ، اقتصاد و محیط زیست در کنار هم قرار گرفتند .

وی با اشاره به رابطه مستقیم اقتصاد و محیط زیست ، افزود : بهبود وضعیت اقتصاد در نهایت به بهبود وضعیت محیط زیست منجر می شود و در شهرداری تهران نیز این موضوع از مباحث قابل اهمیت است .

حیدرزاده ، جذب گردشگر و کسب درآمد از طریق بالا بردن قابلیت های تفرج گاهی را از نتایج اقتصاد محیط زیست عنوان کرد و گفت : بر اساس تحقیقات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، آلودگی هوای تهران و پایین بودن شاخص های زیست محیطی از دلایل عمده عدم جذب توریست و کسب درآمد از این راه است .

مشاور شهردار تهران با تاکید بردر نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی در در همه حوزه های شهرداری ، تصریح کرد : شهرداری تهران به طور جدی در برنامه ریزی و بودجه بندی باید هزینه های زیست محیطی را در نظر بگیرد ، چراکه مثلا موضوعی مانند آلودگی هوا و تبعاتی چون بیماری و درمان آن ، می تواند هزینه های اقتصادی زیادی را به دنبال داشته باشد .

وی خاطر نشان کرد : 80 درصد ماموریت های مدیریت شهری جنبه زیست محیطی دارد و توجه اقتصادی به این موضوع بسیار مهم است .

حیدرزاده در ادامه افزود : اگر در اجرای پروژه ها دیدگاه زیست محیطی حاکم باشد ، برنامه ریزی اقتصادی برای هر پروژه ، به جای آن که هزینه باشد ، سرمایه گذاری است و کاهش هزینه های میان مدت و بلند مدت را به دنبال خواهد داشت .

هم چنین در این مراسم ، دکتر رجب زاده ، معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست نیز حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه همگانی دانست و با بیان این که این سازمان به تنهایی نمی تواند همه وظایف آن را انجام دهد ، گفت : وظایف محیط زیست و شهرداری بسیار به هم نزدیک است و در این کارگاه سعی داریم تا به منظور پیدا کردن زبانی مشترک با مفاهیم اقتصادی ، برای مفاهیم زیست محیطی ارزش گذاری کنیم .

بر اساس این گزارش ، این کارگاه صبح امروز با حضور تنی چند از مسئولان سازمان محیط زیست ، نایب رئیس کمیته ملی توسعه پایدار و نماینده UNDP در مجموعه فرهنگی تفریحی شیان برگزار شد.