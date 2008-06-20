30 هزار صنعتگر و هنرمند صنایع دستی در کرمانشاه فعالیت می کنند

نصرت اله سپهر در گفتگو با خبرنگارمهر در کرمانشاه اظهار داشت: پژوهش و فرهنگ سازی، ایجاد بازارچه های صنایع دستی و اجرایی نمودن برنامه ها و طرحهای این حوزه می تواند به رونق این صنعت کمک ویژه ای کنند.

وی افزود: خوشبختانه تاکنون تلاشهای خوبی در جهت حمایت از صنعتگران در قالب برپایی و حضور در نمایشگاه ها ی مختلف داخلی و خارجی به منظور معرفی و بازاریابی و فروش صنایع دستی، جلب همکاری پژوهشی موسسات آموزش عالی صنایع دستی، برگزاری دوره های مختلف رشته های صنایع دستی، اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان فعال در این بخش و تشکیل انجمن حمایت از صنعتگران و هنرمندان صورت گرفته است.

سپهر ادامه داد: امسال در هفته صنایع دستی، علاوه بر نمایش هنرهای سنتی و بومی این دیار به صورت تولید زنده در نمایشگاه بین المللی تبریز توسط هنرمندان استان، این سازمان در نشست تخصصی، به منظور اخذ مهر اصالت هنرمندان در غرفه آثار برتر سراسر کشور نیز حضور فعال و چشمگیری داشت.

وی افزود: در این نمایشگاه گیوه، گلیم و آثار حجمی استان کرمانشاه در غرفه برتر به نمایش گذاشته شد و در میان سایر آثار از درخشش خاصی برخوردار بود.

سپهر با اشاره به برتری و تنوع صنایع دستی استان کرمانشاه گفت: صنایع دستی استان به دلیل تنوع و ویژگی خاص می تواند منشاء اشتغالزایی و در آمد اقتصادی برای خانواده ها باشد، زیرا فراوانی و قابل دسترس بودن مواد اولیه و نیروی انسانی، حمایت این سازمان در زمینه آموزش و اعطای تسهیلات و برپایی و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی در جهت بازاریابی و معرفی و فروش محصولات صنایع دستی به این امر کمک می کند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از250رشته صنایع دستی در استان کرمانشاه فعال است که از مهمترین آنها می ‌توان به گلیم بافی، جاجیم بافی، گیوه بافی، ساخت سازهای سنتی، چرم‌سازی، سراجی، چیغ بافی، منبت و معرق کاری اشاره کرد.