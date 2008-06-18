ایجاد 100 هزار فرصت شغلی از محل تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، خلیل یسایی، عصر امروز در جمع خبرنگاران سنندج اظهار داشت: میزان اعتبارات صندوق در سال 85 و در بخش اشتغالزایی یک هزار و 480 میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 86 به دو هزار و 599 میلیارد ریال افزایش یافته است.

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) عنوان کرد: تسهیلات اشتغالزایی این صندوق در مناطق شهری و روستایی ارائه شده که با توجه به سیاستهای کاری صندوق بیش از 50 درصد از تسهیلات این بخش به روستاییان کشور پرداخت شده است.

یسایی با اشاره به میزان اعتبارات اشتغال زایی صندوق در سال جاری بیان داشت: امسال با توجه به سیاست صندوق مبنی بر استفاده از آورده های شخصی و کمکهای مردمی، بیش از چهار هزار میلیارد ریال اعتبار برای بخش اشتغال پیش بینی شده که امیدواریم بتوانیم با استفاده از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در کشور، این میزان اعتبارات را جذب و در بخش اشتغال کشور سرمایه گذاری کنیم.

وی تصریح کرد: سیاست اصلی صندوق در بخش ایجاد اشتغال در جامعه مربوط به ایجاد شغلهای کوچک و خرد است که به همین دلیل میانگین تسهیلات پرداختی این بخش، 50 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) کشور یادآور شد: همچنین تاکنون 90 درصد از تسهیلات پرداخت شده در بخش اشتغال به بانکهای عامل بازپرداخت شده و با نظارتهای همکاران ما بر روی روند انجام کار، خوشبختانه تمامی طرحها فعال بوده و در موارد اندکی نیز که کم کاریهایی صورت گرفته بود نیز برخورد و مشکلات طرح برطرف شده است.

وی در ادامه با اشاره به بحث پرداخت تسهیلات ازدواج یادآور شد: در هشت ماه آخر سال 85 رقمی بیش از 300 هزار فقره و در سال 86 بیش از یک میلیون و 400 هزار فقره وام ازدواج به زوجهای جوان کشور پرداخت شده است.

یسایی افزود: با توجه به پایین بودن میزان این تسهیلات در سال اول تصمیم بر افزایش آن گرفته شد و خوشبختانه هم اکنون به ازای هر زوج مبلغ 40 میلیون ریال که 20 میلیون ریال آن نقد و بقیه به صورت کالاست پرداخت می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر صندوق بدون هیچ پیش شرطی به کلیه مزدوجین وام ازدواج پرداخت می کند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.