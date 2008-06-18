آمار نزاع و سرقت در استان مرکزی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سردار نبی الله حیدری، ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: در این مدت ‪ ۶۲۰‬فقره سرقت به وقوع پیوسته و ‪ ۶۳۲‬سارق نیز در استان دستگیر شدند همچنین از ابتدای امسال تاکنون، ‪ ۷۱‬مورد نزاع و درگیری در این استان رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه طی سه ماه اخیر، یک هزار و ‪ ۶۹۸‬نفر در رابطه با جرایم اخلاقی و منکراتی دستگیر شدند، بیان داشت: در این مدت ‪ ۱۵‬نفر از اراذل و اوباش در نقاط مختلف استان مرکزی دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.

وی ‌گفت: در این مدت، یک هزار و ‪ ۱۳۱‬دستگاه و تجهیزات ماهواره ‌ای، ‪۵۸۳‬ لیتر مشروبات الکلی دست ساز و یک هزار و ‪ ۹۸۷‬بطری مشروبات خارجی در استان کشف و ضبط شده است.

حیدری با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون، 9 ‬فقره خودکشی منجر به فوت در استان رخ داده است گفت: هفت مورد خودکشی به دلیل مشکلات روحی و روانی و دو مورد به دلیل مسائل اخلاقی بوده است.

وی یادآور شد: در این مدت ‪ ۴۳‬قبضه سلاح غیرمجاز در استان کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کشفیات سلاح افزایش ‪ ۱۶‬ درصدی را نشان می‌دهد.