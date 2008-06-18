آمار نزاع و سرقت در استان مرکزی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سردار نبی الله حیدری، ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: در این مدت ۶۲۰فقره سرقت به وقوع پیوسته و ۶۳۲سارق نیز در استان دستگیر شدند همچنین از ابتدای امسال تاکنون، ۷۱مورد نزاع و درگیری در این استان رخ داده است.
وی با اشاره به اینکه طی سه ماه اخیر، یک هزار و ۶۹۸نفر در رابطه با جرایم اخلاقی و منکراتی دستگیر شدند، بیان داشت: در این مدت ۱۵نفر از اراذل و اوباش در نقاط مختلف استان مرکزی دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.
وی گفت: در این مدت، یک هزار و ۱۳۱دستگاه و تجهیزات ماهواره ای، ۵۸۳ لیتر مشروبات الکلی دست ساز و یک هزار و ۹۸۷بطری مشروبات خارجی در استان کشف و ضبط شده است.
حیدری با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون، 9 فقره خودکشی منجر به فوت در استان رخ داده است گفت: هفت مورد خودکشی به دلیل مشکلات روحی و روانی و دو مورد به دلیل مسائل اخلاقی بوده است.
وی یادآور شد: در این مدت ۴۳قبضه سلاح غیرمجاز در استان کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کشفیات سلاح افزایش ۱۶ درصدی را نشان میدهد.
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