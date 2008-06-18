560 هکتار زمین در کرمان از زمین خواران بازپس گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، تویسرکانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با برخوردهای قاطعی که در زمینه زمین خواری در سالهای اخیر در استان کرمان صورت گرفته است در عمل این پدیده کاهش چشمگیری یافته است.

وی تصریح کرد: در عمل همه پرونده های زمین خواری مربوط به سالهای گذشته است و روند زمین خواری در استان متوقف شده اما دستگاه قضایی به طور جدی و مستمر در حال پیگیری پرونده های گذشته است.

تویسرکانی اظهار داشت: در سال گذشته در عرصه منابع طبیعی 366 پرونده و در زمینه زمینهای شهری نیز 19 پرونده رسیدگی شده است.

وی یادآور شد: 444 هکتار زمین منابع طبیعی و 116 هکتار زمین شهری با ارزش 188 میلیارد دلار از زمین خواران باز پس گرفته شده است.

رئیس دادگستری استان کرمان گفت: در بخش موقوفات نیز در مواردی برخی اشخاص اقدام به اجاره موقوفات کرده اند و سالهاست که حق موقوفه را پرداخت نکرده اند که این مورد نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.