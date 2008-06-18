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۲۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۴۳

احمد تویسرکانی:

560 هکتار زمین در کرمان از زمین خواران بازپس گرفته شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری استان کرمان از استرداد 560 هکتار زمین دولتی طی شش ماه گذشته از دست زمین خواران در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، تویسرکانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با برخوردهای قاطعی که در زمینه زمین خواری در سالهای اخیر در استان کرمان صورت گرفته است در عمل این پدیده کاهش چشمگیری یافته است.

وی تصریح کرد: در عمل همه پرونده های زمین خواری مربوط به سالهای گذشته است و روند زمین خواری در استان متوقف شده اما دستگاه قضایی به طور جدی و مستمر در حال پیگیری پرونده های گذشته است.

تویسرکانی اظهار داشت: در سال گذشته در عرصه منابع طبیعی 366 پرونده و در زمینه زمینهای شهری نیز 19 پرونده رسیدگی شده است.

وی یادآور شد: 444 هکتار زمین منابع طبیعی و 116 هکتار زمین شهری با ارزش 188 میلیارد دلار از زمین خواران باز پس گرفته شده است.

رئیس دادگستری استان کرمان گفت: در بخش موقوفات نیز در مواردی برخی اشخاص اقدام به اجاره موقوفات کرده اند و سالهاست که حق موقوفه را پرداخت نکرده اند که این مورد نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 701877

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