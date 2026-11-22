مجید شریف‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شناسایی بیش از دو هزار مشترک فاقد انشعاب فاضلاب و نصب حدود ۵۰ فقره انشعاب در نخستین ماه اجرای این طرح، اظهار کرد: طرح شناسایی، پایش و نصب انشعابات جامانده فاضلاب شهر بیرجند با هدف ارتقای بهره‌وری زیرساخت‌های فاضلاب شهری، افزایش درآمدهای پایدار و توسعه خدمات بهداشتی و زیست‌محیطی در دستور کار امور آب و فاضلاب بیرجند قرار گرفته است.

وی همچنین افزود: در راستای اجرای این طرح و با به‌کارگیری پیمانکار اجرایی، در بازه زمانی کمتر از یک ماه، حدود ۵۰ فقره انشعاب فاضلاب نصب و به شبکه جمع‌آوری فاضلاب متصل شده است؛ اقدامی عملیاتی که علاوه بر تسریع در تعیین تکلیف مشترکان شناسایی‌شده، زمینه تحقق درآمد از محل واگذاری انشعابات و وصول فاضلاب‌بها را فراهم می‌کند.

به گفته شریف‌زاده، اجرای این طرح با رویکردی تخصصی و درآمدمحور، علاوه بر شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول شبکه جمع‌آوری فاضلاب، به دنبال بهره‌برداری حداکثری از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی از طریق سه محور اصلی درآمد حاصل از حق انشعاب، وصول فاضلاب‌بها و افزایش ظرفیت تولید و فروش پساب تصفیه‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح می‌توان به ارتقای بهره‌وری، کاهش استفاده از چاه‌های جذبی، پیشگیری از آلودگی منابع و سفره‌های آب زیرزمینی و ارتقای سطح بهداشت عمومی و حفاظت از محیط زیست شهری اشاره کرد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بیرجند اجرای این طرح را گامی مؤثر در تبدیل ظرفیت‌های مغفول شبکه فاضلاب به فرصت‌های اقتصادی، تقویت درآمدهای پایدار، توسعه بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب و تحقق مدیریت یکپارچه فاضلاب شهری اعلام کرد.

وی اظهار کرد: منظور از انشعابات جامانده فاضلاب، انشعاباتی است که با وجود برخورداری مشترکان از انشعاب آب و اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب در محدوده ملک، به دلایل مختلف از جمله موانع فنی، عدم شناسایی مشترک و عدم تمایل یا درخواست مشترکان، تاکنون نصب و واگذار نشده‌اند.