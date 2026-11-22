فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس نقشه های هواشناسی و با عبور موج ضعیف و کم دامنه از فراز میانی جو استان خراسان جنوبی، امروز و فردا در برخی از ساعات افزایش ابر و وزش باد را شاهد خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تصریح کرد: همچنین در برخی از نقاط غرب استان وزش تندباد و گرد و خاک در برخی از ساعات قابل پیش بینی است.

زارعی با اشاره به اینکه از لحاظ دمایی نیز روند افزایش دما را شاهد خواهیم بود، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با دو درجه سردترین نقطه خراسان جنوبی بوده است.

وی با بیان اینکه دهسلم و بندان با ۳۰ درجه گرمترین نقطه خراسان جنوبی طی ۲۴ ساعت گذشته ثبت شده است، یادآور شد: بیرجند نیز در سردترین ساعات ۵ درجه و در گرمترین ساعات ۲۲ درجه بوده است.