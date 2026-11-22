مسعود روانان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان لزوم حفاظت از تنوع زیستی و صیانت از جمعیت پرندگان وحشی، گفت: خرید و فروش، زنده‌گیری و جابه‌جایی غیرمجاز پرندگان وحشی علاوه بر وارد کردن آسیب جدی به جمعیت حیات‌وحش و برهم زدن تعادل اکولوژیک زیستگاه‌های طبیعی، زمینه‌ساز انتقال و انتشار بیماری‌های خطرناکی از جمله آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان می‌شود.

وی بر لزوم اجرای تدابیر پیشگیرانه و افزایش نظارت‌ها در این حوزه تأکید کرد و یادآور شد: در این راستا، اجرای اقدامات عملیاتی و نظارتی در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی قرار گرفته است تا از این طریق، با همکاری همه دستگاه‌های مسئول در این خصوص، از انجام تخلفات مربوط به زنده‌گیری، عرضه، خرید و فروش و حمل غیرمجاز پرندگان وحشی پیشگیری شود.

روانان، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی را یکی از محورهای اصلی اجرای برنامه مورد نظر در این زمینه اعلام کرد و بر استفاده از ظرفیت رسانه‌های استانی، فضای مجازی و تشکل‌های زیست‌محیطی برای آگاه‌سازی شهروندان در خصوص پیامدهای زیست‌محیطی و بهداشتی خرید و نگهداری پرندگان وحشی تأکید کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی همچنین از دوستداران محیط زیست و حیات‌وحش خواست از خرید و جابه‌جایی این گونه‌ها خودداری کنند و افزود: نقش مشارکت مردمی در پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی بسیار مهم است.

روانان تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه زنده‌گیری، عرضه یا خرید و فروش غیرمجاز پرندگان وحشی، می‌توانند مراتب را از طریق سامانه ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ یا مراجعه به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست و پاسگاه محیط‌بانی گزارش کنند.

وی بر ضرورت هماهنگی بین‌دستگاهی در راستای اجرای این برنامه تأکید کرد و یادآور شد: برقراری تعامل و هماهنگی مستمر با دستگاه‌های مربوط، به‌ویژه پرسنل انتظامی و پلیس، شهرداری‌ها و دستگاه‌های نظارتی، با هدف کنترل مؤثر مراکز و بازارهای عرضه پرندگان و پیشگیری از بروز و انتشار بیماری‌های احتمالی دنبال می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی همچنین از انجام گشت‌ها و پایش‌های میدانی خبر داد و خاطرنشان کرد: افزایش گشت‌های کنترلی و نظارتی در مراکز عرضه پرندگان، حاشیه تالاب‌ها، آبگیرها، زیستگاه‌های طبیعی و سایر نقاط مستعد خرید و فروش غیرمجاز پرندگان وحشی از جمله اقدامات اجرایی در این زمینه است.

به گفته روانان، مقابله با قاچاق و جابه‌جایی غیرمجاز پرندگان وحشی، کنترل مبادی ورودی و خروجی استان، مسیرهای حمل‌ونقل و نقاط احتمالی انتقال این پرندگان با همکاری دستگاه‌های مسئول تشدید می‌شود تا از هرگونه جابه‌جایی غیرقانونی گونه‌های حیات‌وحش جلوگیری شود.

وی همچنین بر نظارت بر عملکرد شهرستان‌ها و حضور مؤثر نیروهای حفاظتی در نقاط اولویت‌دار تأکید کرد و خواستار برخورد قانونی با این متخلفان شد و اظهار کرد: شناسایی عوامل شکار، زنده‌گیری، عرضه، خرید و فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز پرندگان وحشی و برخورد قاطع و قانونی با آنان در چارچوب ضوابط و مقررات، به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، حفاظت از پرندگان وحشی تنها بر عهده دستگاه‌های متولی نیست و همراهی و مسئولیت‌پذیری مردم در خودداری از خرید این گونه‌ها و گزارش تخلفات، نقش تأثیرگذاری در صیانت از تنوع زیستی، حفظ سلامت محیط زیست و پیشگیری از تهدیدات بهداشتی خواهد داشت.