تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیست و چهارم مهرماه سال 1387هجری شمسی مصادف است با پانزدهم شوال سال 1429 هجری قمری و برابر است با پانزدهم اکتبر سال 2008 میلادی.
- هفته سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی آفریقای جنوبی در قاره آسیا امروز با برگزاری چهار دیدار زیر پیگیری می شود:
گروه 1:
* استرالیا - قطر
* ژاپن - ازبکستان
گروه 2:
* کره جنوبی - امارات
* ایران - کره شمالی
- مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:
* ایران - امارات، ساعت 13:30(به وقت ایران)
* کره جنوبی - ژاپن، ساعت 17:30
- هفتمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی پسران نوجوان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه A:
چین - مالدیو
چین تایپه - اندونزی
استرالیا - سریلانکا
گروه B:
ایران - تایلند
ژاپن - قزاقستان
هند - کویت
- تیم فوتبال جوانان ایران در سومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی آلمان امروز به دیدار تیم منتخب شمال این کشور می رود.
- مرحله چهارم مسابقات دوچرخه سواری بین المللی شهید باهنر کرمان امروز به مسافت 90 کیلومتر در مسیر کرمان - ماهان - کرمان و در رشته استقامت جاده برگزار خواهد شد.
- در ادامه دیدارهای تدارکاتی ملی و باشگاهی امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:
* اسپانیول - عمان
* بحرین - آذربایجان
* آفریقای جنوبی - غنا
- دومین روز از دومین دوره جشنواره ورزشهای ساحلی روستایی و عشایری قهرمانی کشور امروز در ارومیه پیگیری می شود.
- روز چهارم از مرحله مقدماتی رقابتهای فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در قاره اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه 1:
* مالت - مجارستان
* پرتغال - آلبانی
گروه 2:
* لتونی - رژیم اشغالگر قدس
* لوگزامبورگ - مولداوی
* یونان - سوئیس
گروه 3:
* جمهوری چک - اسلوونی
* اسلواکی - لهستان
* ایرلند شمالی - سن مارینو
گروه 4:
* روسیه - فنلاند
* آلمان - ولز
گروه 5:
* بوسنی و هرزگوین - ارمنستان
* استونی - ترکیه
* بلژیک - اسپانیا
گروه 6:
* کرواسی -آندورا
* بلاروس - انگلستان
گروه 7:
* لیتوانی - جزایر فارو
* اتریش - صربستان
گروه 8:
* گرجستان - بلغارستان
* ایرلند - قبرس
* ایتالیا - مونته نگرو
گروه 9:
* نروژ - هلند
* ایسلند - مقدونیه
- روز چهارم از مرحله مقدماتی رقابتهای فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در منطقه آمریکای جنوبی امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* پاراگوئه - پرو
* شیلی - آرژانتین
* ونزوئلا - اکوادور
* برزیل - کلمبیا
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