تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیست و چهارم مهرماه سال 1387هجری شمسی مصادف است با پانزدهم شوال سال 1429 هجری قمری و برابر است با پانزدهم اکتبر سال 2008 میلادی.

- هفته سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی آفریقای جنوبی در قاره آسیا امروز با برگزاری چهار دیدار زیر پیگیری می شود:

گروه 1:

* استرالیا - قطر

* ژاپن - ازبکستان

گروه 2:

* کره جنوبی - امارات

* ایران - کره شمالی

- مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:

* ایران - امارات، ساعت 13:30(به وقت ایران)

* کره جنوبی - ژاپن، ساعت 17:30

- هفتمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی پسران نوجوان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه A:

چین - مالدیو

چین تایپه - اندونزی

استرالیا - سریلانکا

گروه B:

ایران - تایلند

ژاپن - قزاقستان

هند - کویت

- تیم فوتبال جوانان ایران در سومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی آلمان امروز به دیدار تیم منتخب شمال این کشور می رود.

- مرحله‌ چهارم مسابقات دوچرخه سواری بین المللی شهید باهنر کرمان امروز به مسافت 90 کیلومتر در مسیر کرمان - ماهان - کرمان و در رشته‌ استقامت جاده برگزار خواهد شد.

- در ادامه دیدارهای تدارکاتی ملی و باشگاهی امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:

* اسپانیول - عمان

* بحرین - آذربایجان

* آفریقای جنوبی - غنا

- دومین روز از دومین دوره جشنواره ورزش‌های ساحلی روستایی و عشایری قهرمانی کشور امروز در ارومیه پیگیری می شود.

- روز چهارم از مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در قاره اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه 1:

* مالت - مجارستان

* پرتغال - آلبانی

گروه 2:

* لتونی - رژیم اشغالگر قدس

* لوگزامبورگ - مولداوی

* یونان - سوئیس

گروه 3:

* جمهوری چک - اسلوونی

* اسلواکی - لهستان

* ایرلند شمالی - سن مارینو

گروه 4:

* روسیه - فنلاند

* آلمان - ولز

گروه 5:

* بوسنی و هرزگوین - ارمنستان

* استونی - ترکیه

* بلژیک - اسپانیا

گروه 6:

* کرواسی -آندورا

* بلاروس - انگلستان

گروه 7:

* لیتوانی - جزایر فارو

* اتریش - صربستان

گروه 8:

* گرجستان - بلغارستان

* ایرلند - قبرس

* ایتالیا - مونته نگرو

گروه 9:

* نروژ - هلند

* ایسلند - مقدونیه

- روز چهارم از مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در منطقه آمریکای جنوبی امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* پاراگوئه - پرو

* شیلی - آرژانتین

* ونزوئلا - اکوادور

* برزیل - کلمبیا