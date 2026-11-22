به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی در چهارصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پیچیده شدن شهر باعث پیچیده شدن مشکلات هم می شود، اظهار کرد: تفاوت شهرهای توسعه یافته و در حال توسعه صرفاً در استفاده از علم و فناوری است. با وجود مسائل و مشکلات موجود سازمان فناوری های نوین تأسیس شد تا با اسلحه علم و فناوری به مواجهه با مسائل پیچیده شهر برود.
وی با بیان اینکه نمونه مشکلات شهر تهران و ابرمسئله پایتخت آلودگی هواست که اغلب با روش های قدیمی با آن مواجهه می شوند، یادآور شد: ما برای کاهش آلودگی هوا ناوگان اتوبوسرانی را توسعه می دهیم و یا به سمت برقی سازی می رویم.
بابایی با بیان اینکه هزار شرکت برای حضور در نمایشگاه سیتکس اعلام آمادگی کردند، گفت: در نهایت ۲۲۰ شرکت دانش بنیان در نمایشگاه حضور یافتند و فناوری های نوین خود را برای حل مسائل شهری ارائه دادند. برای طیفی از موارد ارائه شده در پارک علم و فناوری قرارداد منعقد شده بود و طیفی دیگر از محصولات فناوری اطلاعات بود.
عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: تا وقتی که این سازمان تأسیس نشده بود نمی توانستیم از خدمات نوآورانه شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم. وقتی نظام خرید فناورانه در سازمان فناوری های نوین فراهم شد، شراکت و ارائه تسهیلات شکل گرفت تا سازمان فاوا بتواند از این خدمات استفاده کند. خدمات نوآورانه در سازمان فناوری های نوین به بلوغ می رسد و به سازمان فاوا ارائه می شود.
وی با بیان اینکه یکی از پروژه های ارائه شده در نمایشگاه مربوط به یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری پردیس بود، خاطرنشان کرد: در این نوآوری، یک افزونه به گازوئیل اضافه می شد و تا ۷۰ درصد آلودگی هوای ناشی از مصرف گازوئیل را کاهش می داد. این یک نمونه از استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان بود که باید به آن توجه کرد.
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