به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز مهدی‌زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷ هزار و ۵۸۷ نفر به مراکز پنج‌گانه خون‌گیری استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۴ هزار و ۵۸۸ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی با اشاره به ترکیب جنسیتی اهداکنندگان افزود: ۱۶ هزار و ۱۷۵ نفر از مراجعه‌کنندگان مرد و هزار و ۴۱۲ نفر زن بودند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با بیان اینکه ۹ هزار و ۶۶۶ نفر از اهداکنندگان را اهداکنندگان مستمر تشکیل می‌دهند، گفت: سه هزار و ۲۳۷ نفر نیز برای نخستین بار خون اهدا کردند.

مهدی‌زاده با ابراز امیدواری نسبت به افزایش مشارکت جوانان در اهدای خون، از مراجعه دو هزار و ۷۵۰ نفر به تیم‌های سیار انتقال خون استان خبر داد و بیان کرد: ۸۰۶ نفر نیز متقاضی اهدای پلاکت بودند که ۶۰۰ نفر از آن‌ها موفق به اهدای پلاکت شدند.

وی با تأکید بر اینکه نیاز مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است، اظهار کرد: با توجه به محدودیت زمان نگهداری خون و فرآورده‌های آن و همچنین کاهش مراجعات در فصل سرد سال، استمرار حضور اهداکنندگان در مراکز خون‌گیری ضروری است.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی از مردم استان خواست در تمام ایام سال با اهدای خون، این مجموعه را در تأمین نیاز مراکز درمانی یاری کنند.