به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی جشنواره «خرم‌دخت» به همت بسیج جامعه زنان حضرت ابوالفضل (ع) لرستان و با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد.

این نشست با هدف هم‌افزایی، تعامل و هماهنگی بیشتر میان مجموعه‌های برگزارکننده و بررسی روند اجرایی جشنواره تشکیل شد و حاضران در آن درباره ابعاد مختلف برگزاری جشنواره، برنامه‌ریزی برای اجرای بخش‌های مختلف، ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان و راهکارهای افزایش مشارکت و حضور فعال بانوان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه همچنین بر ضرورت همکاری و تعامل دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشنواره و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بانوان لرستان تأکید شد.

جشنواره «خرم‌دخت» با هدف شناسایی، معرفی و تقویت ظرفیت‌ها و استعدادهای بانوان برگزار می‌شود و بستری برای بروز توانمندی‌ها و نقش‌آفرینی مؤثر آنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی فراهم می‌کند.