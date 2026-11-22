به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: بیمارستان سریع‌الاستقرار درمان اضطراری (RDH) جمعیت هلال‌احمر استان گیلان از امروز یکشنبه اول آذرماه به مدت سه روز در منطقه کسبخ شهرستان رشت مستقر شده و خدمات درمانی رایگان به ساکنان این منطقه و مناطق پیرامونی ارائه می‌کند.

وی افزود: این بیمارستان به مناسبت هفته بسیج و با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات درمانی برپا شده است. این مرکز درمانی با حضور پزشکان متخصص در رشته‌های جراحی، طب اورژانس، داخلی، زنان، قلب و عروق، اطفال و چشم‌پزشکی و همچنین پزشک عمومی فعالیت می‌کند.

سلیمی ادامه داد: همچنین داروهای تجویزشده از سوی پزشکان، به‌صورت رایگان در داروخانه این بیمارستان در اختیار مراجعان قرار می‌گیرد.

وی گفت: بیمارستان سریع‌الاستقرار درمان اضطراری هلال‌احمر از سامانه‌های تخصصی این جمعیت برای ارائه خدمات درمانی در شرایط اضطراری و مناطق هدف به شمار می‌رود که قابلیت استقرار سریع در محل حادثه یا مناطق مورد نیاز را دارد.

مدیرعامل هلال احمر گیلان اضافه کرد: از ویژگی‌های مهم این سامانه، امکان برپایی و راه‌اندازی آن در کمتر از دو ساعت است؛ به‌گونه‌ای که تیم‌های تخصصی هلال‌احمر می‌توانند با استفاده از سازه‌های چادری و تجهیزات درمانی، بخش‌های مورد نیاز را در کوتاه‌ترین زمان آماده ارائه خدمات کنند.

وی گفت: این بیمارستان با برخورداری از بخش‌هایی همچون تریاژ، اورژانس، اتاق عمل، بستری موقت و داروخانه، امکان ارائه خدماتی نظیر معاینه، تزریقات، پانسمان و برخی اعمال جراحی سرپایی را فراهم می‌کند.

سلیمی اضافه کرد: استقرار این بیمارستان در منطقه کسبخ رشت، فرصتی برای دسترسی آسان‌تر ساکنان این منطقه و روستاهای اطراف به خدمات پزشکی و دارویی رایگان فراهم کرده است. خدمات درمانی این مرکز از یکشنبه اول آذرماه آغاز شده و تا سه‌شنبه سوم آذرماه ادامه خواهد داشت.