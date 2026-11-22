فاتح بادپروا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان امسال با رویکردی محیط‌زیستی و با تمرکز بر بحران آب برگزار می‌شود و تلاش دارد از ظرفیت هنر نمایش برای جلب افکار عمومی نسبت به این چالش مهم بهره بگیرد.

وی افزود: در همین راستا، کارناوال محیط‌زیست با هدف حمایت از طبیعت زاگرس و حفاظت از دریاچه زریبار، روز سه‌شنبه سوم آذرماه ساعت ۱۵ در حاشیه این دریاچه و با حضور مردم و گروه‌های نمایشی برگزار خواهد شد.

دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با اشاره به حضور نزدیک به ۴۰ گروه نمایشی داخلی و خارجی در این دوره عنوان کرد: علاوه بر اجراهای خیابانی، برنامه‌های جانبی متنوعی از جمله برگزاری سمینار، شب‌های موسیقی و نمایشگاه‌های خوشنویسی، صنایع دستی و غذا پیش‌بینی شده است.

بادپروا تأکید کرد: انتخاب بحران آب به‌عنوان یکی از محورهای اصلی جشنواره، بیانگر توجه هنرمندان به مسائل زیست‌محیطی و تلاش برای استفاده از زبان هنر در افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از منابع طبیعی است.