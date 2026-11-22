به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک ملی علوم و فناوری های نرم وصنایع فرهنگی، مجید احمدی خوشبخت، بنیانگذار استارتاپ ارمغان آفرینش ایده آینده (اینجارو)، گفت:موفق به راه‌اندازی پلتفرم «اینجارو» برای اطلاع‌رسانی، شناسایی و مدیریت رویدادهای نوآورانه و خلاقانه شد. این پلتفرم با هدف معرفی رویدادهای مختلف و ایجاد دسترسی آسان کاربران به اطلاعات و امکانات مورد نیاز آنها طراحی شده است.

اینجارو؛ بستری برای شناسایی رویدادهای نوآورانه

وی درباره فعالیت استارتاپ اینجارو توضیح داد: اینجارو یک پلتفرم اطلاع‌رسانی رویدادهای نوآورانه و خلاقانه است که به کاربران نشان می‌دهد در نقاط مختلف شهر چه رویدادهایی در حال برگزاری است. در این سامانه، هم کاربران و هم برگزارکنندگان رویدادها می‌توانند پروفایل اختصاصی داشته باشند و افراد علاوه بر مشاهده رویدادها، به اطلاعات مربوط به محل برگزاری و مسیر دسترسی به آنها نیز دسترسی پیدا کنند.

وی ادامه داد: کاربران با جست‌وجوی نشانی اینترنتی اینجارو می‌توانند از رویدادهای مختلف مطلع شوند. همچنین برای افزایش تعداد کاربران، با برگزارکنندگان رویدادها همکاری می‌کنیم و امکان ثبت‌نام آنلاین را در اختیار آنها قرار می‌دهیم. به این ترتیب، برگزارکننده می‌تواند مخاطبان خود را برای ثبت‌نام به این سامانه هدایت کند و شرکت‌کنندگان نیز پس از ثبت‌نام، به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

احمدی خوشبخت با اشاره به امکانات اطلاعاتی این پلتفرم گفت: کاربران می‌توانند اطلاعاتی مانند برنامه زمانی، موقعیت مکانی، نشانی محل برگزاری و نزدیک‌ترین ایستگاه اتوبوس، ایستگاه مترو و پارکینگ را مشاهده کنند. همچنین تاریخ و ساعت برگزاری رویداد در پروفایل آن درج می‌شود تا افراد بتوانند با سهولت بیشتری برای حضور در برنامه مورد نظر خود برنامه‌ریزی کنند.

دعوت‌نامه آنلاین و ورود با QR کد اختصاصی

وی یکی دیگر از قابلیت‌های این پلتفرم را امکان صدور دعوت‌نامه آنلاین عنوان کرد و گفت: برگزارکنندگان می‌توانند از طریق پروفایل خود برای افراد دعوت‌نامه ارسال کنند. همچنین برای مدیریت ورود شرکت‌کنندگان، به هر کاربر یک QR کد اختصاصی تعلق می‌گیرد.

وی توضیح داد: پیش از این، در بسیاری از رویدادها هنگام ورود، مسئولان برگزارکننده باید نام افراد را در فهرست ثبت‌نام‌کنندگان جست‌وجو و حضور آنها را بررسی می‌کردند. ما این فرایند را با استفاده از QR کد ساده کرده‌ایم. به این صورت که برگزارکننده برای عوامل اجرایی دسترسی مشخصی تعریف می‌کند و آنها با اسکن کد اختصاصی هر فرد، می‌توانند اطلاعات ثبت‌نام‌کننده از جمله نام و نام خانوادگی او را مشاهده کنند.

بنیانگذار استارتاپ اینجارو درباره تفاوت این سامانه با نمونه‌های مشابه اظهار کرد: پلتفرم‌هایی در دنیا وجود دارند که برخی از امکانات مشابه را ارائه می‌کنند، اما پس از بررسی و مقایسه شش تا هفت پلتفرم، نمونه‌ای که تمام قابلیت‌های اینجارو، به‌ویژه امکان ثبت‌نام و دعوت‌نامه آنلاین و مدیریت ورود با QR کد را به صورت یکپارچه داشته باشد، پیدا نکردیم.

وی افزود: برخی مجموعه‌ها پس از فعالیت ما، امکاناتی مشابه ارائه کرده‌اند، اما همچنان بخش ثبت‌نام و دعوت‌نامه را ندارند.

ثبت بیش از ۲۰ هزار کاربر در چند ماه فعالیت

احمدی خوشبخت با اشاره به مدت فعالیت این پلتفرم بیان کرد: حدود یک سال از آغاز فعالیت اینجارو می‌گذرد، اما اگر دوره فعالیت موثر آن را در نظر بگیریم، طی پنج تا شش ماه توانسته‌ایم بیش از ۲۰ هزار کاربر جذب کنیم و بیش از ۱۰۰ رویداد را پوشش دهیم.

وی ادامه داد: اگر اختلالات ناشی از قطعی اینترنت و شرایط جنگی وجود نداشت، تعداد کاربران ما می‌توانست از ۴۰ هزار نفر نیز فراتر برود.

نیاز به حمایت مالی برای توسعه پلتفرم

بنیانگذار استارتاپ اینجارو درباره چالش‌های پیش روی این مجموعه گفت: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل ما تامین منابع مالی است. فعالیت مجموعه با سرمایه شخصی پیش می‌رود و اسپانسری نداریم به همین دلیل از تسهیلات و حمایت‌های مالی استقبال می‌کنیم و در کنار آن به دنبال جذب سرمایه‌گذار هستیم.

وی با اشاره به نقش نهادهای حمایتی در توسعه این کسب‌وکار افزود: معاونت علمی و فناوری و پارک‌های علم و فناوری می‌توانند در مسیر توسعه چنین مجموعه‌هایی حمایت موثری داشته باشند. امیدواریم با تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذار بتوانیم تعداد کاربران را افزایش دهیم و فعالیت پلتفرم را گسترش دهیم.

احمدی خوشبخت در پایان با اشاره به ظرفیت توسعه این سامانه در بازارهای بین‌المللی گفت: در منطقه خاورمیانه نمونه‌ای کاملا مشابه این پلتفرم وجود ندارد. در سطح جهانی نیز نمونه‌هایی وجود دارند که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد با امکانات ما شباهت دارند، اما سامانه‌ای با تمام قابلیت‌های اینجارو پیدا نکرده‌ایم.