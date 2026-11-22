به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم طهماسبی، مسئول سازمان بسیج هنرمندان لرستان، از صدور احکام اعضای هیئت داوران دوازدهمین جشنواره ادبیات داستانی کوتاه خبر داد و اظهار داشت: در راستای برگزاری این دوره از جشنواره، احکام اعضای هیئت داوران صادر و ابلاغ شده است.

وی افزود: بر اساس احکام صادرشده، مونا کاوه، خدیجه سبزیان و سمیرا کنی به‌عنوان اعضای هیئت داوران دوازدهمین جشنواره ادبیات داستانی کوتاه منصوب شدند.

این جشنواره با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای ادبی، ترویج فرهنگ داستان‌نویسی و فراهم‌کردن زمینه بروز خلاقیت و توانمندی نویسندگان، به‌ویژه در حوزه ادبیات داستانی کوتاه، برگزار می‌شود.