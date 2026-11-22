یحیی یوسف‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور یکی از اعضای هیئت دولت در شهرستان و بازدید از پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: این حضور فرصت ارزشمندی برای طرح و پیگیری بخشی از مسائل و مطالبات مردم شهرستان فراهم کرد و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، این موضوعات در بازه زمانی مناسبی به نتیجه برسند.

وی با اشاره به بازدید وزیر از قطعه سوم آزادراه در محدوده شهرستان چالوس افزود: این پروژه از طرح‌های مهم زیرساختی منطقه به شمار می‌رود و تکمیل آن می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت تردد و حمل‌ونقل داشته باشد.

فرماندار چالوس، تعیین تکلیف چهارراه ذوات را از دیگر مطالبات مهم شهرستان عنوان کرد و گفت: این محدوده به دلیل اهمیت ارتباطی و تردد بالای خودروها، نیازمند توجه جدی است. همچنین با توجه به چشم‌انداز توسعه منطقه و احتمال افزایش حجم ترافیک، لازم است از هم‌اکنون برای رفع مشکلات احتمالی و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی در آینده برنامه‌ریزی شود.

یوسف‌پور با بیان اینکه ساماندهی این محدوده از مطالبات دیرینه مردم بوده است، تصریح کرد: اجرای اقدامات لازم در این بخش علاوه بر تسهیل عبور و مرور، می‌تواند به بهبود شرایط زندگی و رفاه شهروندان کمک کند.

وی همچنین به رایزنی با استاندار درباره پیگیری طرح‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: در گفت‌وگوهای انجام‌شده، دو موضوع مهم شهرستان مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد مراحل لازم در سطح استان برای تصویب و تثبیت این طرح‌ها دنبال شود تا پس از آن، زمینه پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز از طریق وزارتخانه‌های مربوطه فراهم شود.

فرماندار چالوس در پایان، آسفالت محور کندوان را از دیگر موضوعات مورد تأکید در این سفر برشمرد و خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم این مطالبه نیز با رایزنی با وزیر، به‌عنوان یکی از مصوبات سفر مورد توجه قرار گیرد و زمینه اجرای آن فراهم شود.